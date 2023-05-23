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В Грозном прошел митинг против посягательств на Коран - РИА Новости, 23.05.2023
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Религия
 
17:49 23.05.2023 (обновлено: 18:09 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/koran-1873704533.html
В Грозном прошел митинг против посягательств на Коран
В Грозном прошел митинг против посягательств на Коран - РИА Новости, 23.05.2023
В Грозном прошел митинг против посягательств на Коран
Десятки тысяч человек, по данным организаторов, пришли в Чечне на митинг против посягательств на священный Коран. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:49
2023-05-23T18:09
религия
общество
магомед даудов
чеченская республика (чечня)
волгоград
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ГРОЗНЫЙ, 23 мая – РИА Новости. Десятки тысяч человек, по данным организаторов, пришли в Чечне на митинг против посягательств на священный Коран. Согласованный митинг состоялся в столице республики, организатором выступила общественная палаты Чечни. Как передает корреспондент РИА Новости, в нем приняли участие представители гражданского общества, политических партий, конфессий и просто неравнодушные граждане. Жители Чечни приехали на митинг из отдаленных районов и горных сел, среди них - пожилые люди и дети. Участники митинга держали в руках плакаты "Прочь руки от Корана", "Я люблю Коран", "Не трогать священное писание", "Мы готовы отдать жизнь за нашу религию". "Мы сегодня собрались на этой площади, и наши сердца наполнены негодованием и гневом из-за омерзительного поступка, совершенного в Волгограде. Там по заказу украинских спецслужб был совершен кощунственный акт - сожжение священного Корана. Хвала Аллаху - преступник, совершивший этот террористический акт, был оперативно установлен и задержан... Нам сообщили, что следствие по этому делу будут вести чеченские следователи... Это мудрое решение показывает высокое доверие, оказываемое президентом России Владимиром Владимировичем Путиным нашей республике и главе Чеченской Республики", - сказал муфтий Чечни Сала-Хаджи Межиев, обращаясь к присутствующим. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов в своем выступлении отметил, что украинские фашисты и их "хозяева из Белого дома и НАТО", стоящие за сожжением Корана в Волгограде, понимают, что не могут оказать существенного сопротивления российской армии. "Руководство России всегда занимало принципиальную позицию в вопросах поддержки традиционных религий на территории нашей страны, а также по всему миру. Государственной думой принят федеральный закон о защите чувств верующих. Благодаря твёрдой воле президента Владимира Владимировича Путина, Россия сегодня решительно противостоит процессу разрушения морально-нравственных ценностей, который охватил Европу и другие регионы планеты. Мы с вами на весь мир говорим, что мусульмане ни в коем случае не позволят использовать себя для раскачивания ситуации в нашей стране. Мы всегда были и остаёмся надёжными защитниками России… Этот митинг является свидетельством нашего единства и решимости дать достойный отпор любым проискам врагов нашего Отечества", - заявил Даудов. В субботу силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
https://ria.ru/20230521/koran-1873235335.html
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353
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353
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Тысячи чеченцев вышли на митинг против посягательства на Коран
Тысячи чеченцев вышли на митинг против посягательства на Коран
2023-05-23T17:49
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PT0M13S
"Мне очень стыдно перед всеми мусульманами": житель Волгограда о сожжении Корана
"Мне очень стыдно перед всеми мусульманами": житель Волгограда о сожжении Корана
2023-05-23T17:49
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общество, магомед даудов, чеченская республика (чечня), волгоград
Религия, Общество, Магомед Даудов, Чеченская республика (Чечня), Волгоград
В Грозном прошел митинг против посягательств на Коран

ОП Чечни: десятки тысяч человек пришли на митинг в Грозном против посягательств на Коран

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 23 мая – РИА Новости. Десятки тысяч человек, по данным организаторов, пришли в Чечне на митинг против посягательств на священный Коран.
Согласованный митинг состоялся в столице республики, организатором выступила общественная палаты Чечни.
Как передает корреспондент РИА Новости, в нем приняли участие представители гражданского общества, политических партий, конфессий и просто неравнодушные граждане. Жители Чечни приехали на митинг из отдаленных районов и горных сел, среди них - пожилые люди и дети. Участники митинга держали в руках плакаты "Прочь руки от Корана", "Я люблю Коран", "Не трогать священное писание", "Мы готовы отдать жизнь за нашу религию".
"Мы сегодня собрались на этой площади, и наши сердца наполнены негодованием и гневом из-за омерзительного поступка, совершенного в Волгограде. Там по заказу украинских спецслужб был совершен кощунственный акт - сожжение священного Корана. Хвала Аллаху - преступник, совершивший этот террористический акт, был оперативно установлен и задержан... Нам сообщили, что следствие по этому делу будут вести чеченские следователи... Это мудрое решение показывает высокое доверие, оказываемое президентом России Владимиром Владимировичем Путиным нашей республике и главе Чеченской Республики", - сказал муфтий Чечни Сала-Хаджи Межиев, обращаясь к присутствующим.
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко
Глава Минюста прокомментировал провокацию с Кораном в Волгограде
21 мая, 14:24
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов в своем выступлении отметил, что украинские фашисты и их "хозяева из Белого дома и НАТО", стоящие за сожжением Корана в Волгограде, понимают, что не могут оказать существенного сопротивления российской армии.
«
"Руководство России всегда занимало принципиальную позицию в вопросах поддержки традиционных религий на территории нашей страны, а также по всему миру. Государственной думой принят федеральный закон о защите чувств верующих. Благодаря твёрдой воле президента Владимира Владимировича Путина, Россия сегодня решительно противостоит процессу разрушения морально-нравственных ценностей, который охватил Европу и другие регионы планеты. Мы с вами на весь мир говорим, что мусульмане ни в коем случае не позволят использовать себя для раскачивания ситуации в нашей стране. Мы всегда были и остаёмся надёжными защитниками России… Этот митинг является свидетельством нашего единства и решимости дать достойный отпор любым проискам врагов нашего Отечества", - заявил Даудов.
В субботу силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
 
РелигияОбществоМагомед ДаудовЧеченская республика (Чечня)Волгоград
 
 
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