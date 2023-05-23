https://ria.ru/20230523/koran-1873704533.html

В Грозном прошел митинг против посягательств на Коран

В Грозном прошел митинг против посягательств на Коран - РИА Новости, 23.05.2023

В Грозном прошел митинг против посягательств на Коран

Десятки тысяч человек, по данным организаторов, пришли в Чечне на митинг против посягательств на священный Коран. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:49

2023-05-23T17:49

2023-05-23T18:09

религия

общество

магомед даудов

чеченская республика (чечня)

волгоград

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ГРОЗНЫЙ, 23 мая – РИА Новости. Десятки тысяч человек, по данным организаторов, пришли в Чечне на митинг против посягательств на священный Коран. Согласованный митинг состоялся в столице республики, организатором выступила общественная палаты Чечни. Как передает корреспондент РИА Новости, в нем приняли участие представители гражданского общества, политических партий, конфессий и просто неравнодушные граждане. Жители Чечни приехали на митинг из отдаленных районов и горных сел, среди них - пожилые люди и дети. Участники митинга держали в руках плакаты "Прочь руки от Корана", "Я люблю Коран", "Не трогать священное писание", "Мы готовы отдать жизнь за нашу религию". "Мы сегодня собрались на этой площади, и наши сердца наполнены негодованием и гневом из-за омерзительного поступка, совершенного в Волгограде. Там по заказу украинских спецслужб был совершен кощунственный акт - сожжение священного Корана. Хвала Аллаху - преступник, совершивший этот террористический акт, был оперативно установлен и задержан... Нам сообщили, что следствие по этому делу будут вести чеченские следователи... Это мудрое решение показывает высокое доверие, оказываемое президентом России Владимиром Владимировичем Путиным нашей республике и главе Чеченской Республики", - сказал муфтий Чечни Сала-Хаджи Межиев, обращаясь к присутствующим. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов в своем выступлении отметил, что украинские фашисты и их "хозяева из Белого дома и НАТО", стоящие за сожжением Корана в Волгограде, понимают, что не могут оказать существенного сопротивления российской армии. "Руководство России всегда занимало принципиальную позицию в вопросах поддержки традиционных религий на территории нашей страны, а также по всему миру. Государственной думой принят федеральный закон о защите чувств верующих. Благодаря твёрдой воле президента Владимира Владимировича Путина, Россия сегодня решительно противостоит процессу разрушения морально-нравственных ценностей, который охватил Европу и другие регионы планеты. Мы с вами на весь мир говорим, что мусульмане ни в коем случае не позволят использовать себя для раскачивания ситуации в нашей стране. Мы всегда были и остаёмся надёжными защитниками России… Этот митинг является свидетельством нашего единства и решимости дать достойный отпор любым проискам врагов нашего Отечества", - заявил Даудов. В субботу силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.

https://ria.ru/20230521/koran-1873235335.html

волгоград

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Тысячи чеченцев вышли на митинг против посягательства на Коран Тысячи чеченцев вышли на митинг против посягательства на Коран 2023-05-23T17:49 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, магомед даудов, чеченская республика (чечня), волгоград