https://ria.ru/20230523/kontent-1873640495.html

В Минцифры рассказали о запросе на российский контент за рубежом

В Минцифры рассказали о запросе на российский контент за рубежом - РИА Новости, 23.05.2023

В Минцифры рассказали о запросе на российский контент за рубежом

Есть большой запрос на российский контент у тех стран, у которых такой же культурный код, как и у России, заявила заместитель министра цифрового развития, связи РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:20

2023-05-23T15:20

2023-05-23T15:20

россия

куба

бэлла черкесова

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Есть большой запрос на российский контент у тех стран, у которых такой же культурный код, как и у России, заявила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова. "Мир изменился, это нужно принять и понять. Мы достаточно сильные для того, чтобы искать новые точки роста. Я сейчас вот вернулась с Кубы, с командировки, до этого много где уже побывала: и в Африке, и еще много где. У всех тех стран, у которых с нами один культурный код есть очень большой запрос на наш контент", - сказала Черкесова на TeleMultiMedia форуме. Она отметила, что на Кубе жители просыпаются и засыпают с каналом RT. "Они (жители-ред) выросли на каких-то советских фильмах, но у нас есть всего столько нового, и они готовы это взять. Прям с большим удовольствием", - подчеркнула заместитель министра.

https://ria.ru/20230517/yazyk-1872330264.html

россия

куба

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, куба, бэлла черкесова, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)