https://ria.ru/20230523/kontent-1873640495.html
В Минцифры рассказали о запросе на российский контент за рубежом
В Минцифры рассказали о запросе на российский контент за рубежом - РИА Новости, 23.05.2023
В Минцифры рассказали о запросе на российский контент за рубежом
Есть большой запрос на российский контент у тех стран, у которых такой же культурный код, как и у России, заявила заместитель министра цифрового развития, связи РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:20
2023-05-23T15:20
2023-05-23T15:20
россия
куба
бэлла черкесова
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Есть большой запрос на российский контент у тех стран, у которых такой же культурный код, как и у России, заявила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова. "Мир изменился, это нужно принять и понять. Мы достаточно сильные для того, чтобы искать новые точки роста. Я сейчас вот вернулась с Кубы, с командировки, до этого много где уже побывала: и в Африке, и еще много где. У всех тех стран, у которых с нами один культурный код есть очень большой запрос на наш контент", - сказала Черкесова на TeleMultiMedia форуме. Она отметила, что на Кубе жители просыпаются и засыпают с каналом RT. "Они (жители-ред) выросли на каких-то советских фильмах, но у нас есть всего столько нового, и они готовы это взять. Прям с большим удовольствием", - подчеркнула заместитель министра.
https://ria.ru/20230517/yazyk-1872330264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, куба, бэлла черкесова, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Куба, Бэлла Черкесова, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В Минцифры рассказали о запросе на российский контент за рубежом
Минцифры: запрос на российский контент есть у тех стран, у которых такой же культурный код
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Есть большой запрос на российский контент у тех стран, у которых такой же культурный код, как и у России, заявила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова.
"Мир изменился, это нужно принять и понять. Мы достаточно сильные для того, чтобы искать новые точки роста. Я сейчас вот вернулась с Кубы, с командировки, до этого много где уже побывала: и в Африке, и еще много где. У всех тех стран, у которых с нами один культурный код есть очень большой запрос на наш контент", - сказала Черкесова на TeleMultiMedia форуме.
Она отметила, что на Кубе жители просыпаются и засыпают с каналом RT.
"Они (жители-ред) выросли на каких-то советских фильмах, но у нас есть всего столько нового, и они готовы это взять. Прям с большим удовольствием", - подчеркнула заместитель министра.
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