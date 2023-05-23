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Названо условие для переноса столицы России в Сибирь - РИА Новости, 23.05.2023
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06:11 23.05.2023 (обновлено: 14:24 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/klimat-1873529582.html
Названо условие для переноса столицы России в Сибирь
Названо условие для переноса столицы России в Сибирь - РИА Новости, 23.05.2023
Названо условие для переноса столицы России в Сибирь
Столицу России при повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века могут перенести в Сибирь, допустил климатолог... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T06:11
2023-05-23T14:24
россия
сша
китай
алексей кокорин
климат
общество
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Столицу России при повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века могут перенести в Сибирь, допустил климатолог Алексей Кокорин. Углеродная нейтральность — это один из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и страны Евросоюза планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай — к 2060-му, Индия — к 2070-му. "Вполне реально, что это произойдет, даже если не к 2050-2060-м годам, а, допустим, к 2080-м", — заявил РИА Новости Кокорин. При этом, отмечает климатолог, к этому времени температура на Земле все равно поднимется на 2-2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи, то есть конца XIX века. Это приведет к тому, что волны жары начнут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще. "То есть та жара, которая у нас была раз в десять лет, будет каждые три года. Можно жить, но надо адаптироваться", — пояснил Кокорин. При наихудшем сценарии, считает эксперт, температура на планете может подняться на 4,5-5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими. "Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск", — предположил Кокорин. Эксперт подчеркнул, что такой вариант событий возможен, но маловероятен. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
https://ria.ru/20230522/zhara-1873310676.html
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россия, сша, китай, алексей кокорин, климат, общество
Россия, США, Китай, Алексей Кокорин, Климат, Общество
Названо условие для переноса столицы России в Сибирь

Климатолог Кокорин предрек перенос столицы России в Сибирь при глобальном росте температур

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина фотографирует термометр на здании Государственной думы России в Москве
Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Столицу России при повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века могут перенести в Сибирь, допустил климатолог Алексей Кокорин.
Углеродная нейтральность — это один из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и страны Евросоюза планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай — к 2060-му, Индия — к 2070-му.
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"Вполне реально, что это произойдет, даже если не к 2050-2060-м годам, а, допустим, к 2080-м", — заявил РИА Новости Кокорин.
При этом, отмечает климатолог, к этому времени температура на Земле все равно поднимется на 2-2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи, то есть конца XIX века. Это приведет к тому, что волны жары начнут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще.
"То есть та жара, которая у нас была раз в десять лет, будет каждые три года. Можно жить, но надо адаптироваться", — пояснил Кокорин.
При наихудшем сценарии, считает эксперт, температура на планете может подняться на 4,5-5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими.
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"Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск", — предположил Кокорин.
Эксперт подчеркнул, что такой вариант событий возможен, но маловероятен.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия.
Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
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