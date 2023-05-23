https://ria.ru/20230523/klimat-1873529582.html

Названо условие для переноса столицы России в Сибирь

Названо условие для переноса столицы России в Сибирь - РИА Новости, 23.05.2023

Названо условие для переноса столицы России в Сибирь

Столицу России при повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века могут перенести в Сибирь, допустил климатолог... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T06:11

2023-05-23T06:11

2023-05-23T14:24

россия

сша

китай

алексей кокорин

климат

общество

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Столицу России при повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века могут перенести в Сибирь, допустил климатолог Алексей Кокорин. Углеродная нейтральность — это один из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и страны Евросоюза планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай — к 2060-му, Индия — к 2070-му. "Вполне реально, что это произойдет, даже если не к 2050-2060-м годам, а, допустим, к 2080-м", — заявил РИА Новости Кокорин. При этом, отмечает климатолог, к этому времени температура на Земле все равно поднимется на 2-2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи, то есть конца XIX века. Это приведет к тому, что волны жары начнут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще. "То есть та жара, которая у нас была раз в десять лет, будет каждые три года. Можно жить, но надо адаптироваться", — пояснил Кокорин. При наихудшем сценарии, считает эксперт, температура на планете может подняться на 4,5-5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими. "Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск", — предположил Кокорин. Эксперт подчеркнул, что такой вариант событий возможен, но маловероятен. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.

https://ria.ru/20230522/zhara-1873310676.html

https://ria.ru/20230515/klimat-1871727738.html

https://ria.ru/20230325/klimat-1860608388.html

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россия, сша, китай, алексей кокорин, климат, общество