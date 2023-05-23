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МИД Китая назвал заявления G7 об угрозе Пекина несостоятельными - РИА Новости, 23.05.2023
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06:23 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/kitay-1873530021.html
МИД Китая назвал заявления G7 об угрозе Пекина несостоятельными
МИД Китая назвал заявления G7 об угрозе Пекина несостоятельными - РИА Новости, 23.05.2023
МИД Китая назвал заявления G7 об угрозе Пекина несостоятельными
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что G7 не смогут "одурачить мир", называя Китай угрозой и при этом нарушая нормы международного права. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T06:23
2023-05-23T06:23
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ПЕКИН, 23 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что G7 не смогут "одурачить мир", называя Китай угрозой и при этом нарушая нормы международного права. "Некоторые члены "Большой семерки" назвали Китай "самой большой угрозой глобальной безопасности и процветанию". Серьезно?" - написала Хуа Чуньин на своей странице в Twitter. Дипломат отметила, что Китай является "двигателем номер один" глобальной экономики, "способствуя большему росту, чем все члены G7 вместе взятые", а также является главным торговым партнером более чем 140 стран в мире и вторым по величине вкладчиком в финансирование операций ООН по поддержанию мира. "Если Китай - угроза, то чем тогда являются некоторые члены G7, которые развязывают войны с суверенными государствами, свергают законное правительство в других странах, выходят из многосторонних соглашений и принуждают другие страны разорвать цепочки поставок?" - написала Хуа Чуньин, добавив, что "реальному миру нельзя промыть мозг или одурачить". Дипломат также опубликовала инфографику, в которой показано, из каких международных соглашений вышли США в последние годы. "Просто напоминание о том, как США "подчиняются" международным правилам", - написала она. Среди соглашений, указанных в инфографике - Парижское соглашение, ЮНЕСКО, ДРСМД, Договор по открытому небу и другие.
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в мире, китай, сша, хуа чуньин, g7, twitter, оон
В мире, Китай, США, Хуа Чуньин, G7, Twitter, ООН
МИД Китая назвал заявления G7 об угрозе Пекина несостоятельными

МИД Китая: G7 не смогут одурачить мир, называя Китай угрозой и нарушая международное право

© AP Photo / Ng Han GuanОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что G7 не смогут "одурачить мир", называя Китай угрозой и при этом нарушая нормы международного права.
«
"Некоторые члены "Большой семерки" назвали Китай "самой большой угрозой глобальной безопасности и процветанию". Серьезно?" - написала Хуа Чуньин на своей странице в Twitter.
Дипломат отметила, что Китай является "двигателем номер один" глобальной экономики, "способствуя большему росту, чем все члены G7 вместе взятые", а также является главным торговым партнером более чем 140 стран в мире и вторым по величине вкладчиком в финансирование операций ООН по поддержанию мира.
"Если Китай - угроза, то чем тогда являются некоторые члены G7, которые развязывают войны с суверенными государствами, свергают законное правительство в других странах, выходят из многосторонних соглашений и принуждают другие страны разорвать цепочки поставок?" - написала Хуа Чуньин, добавив, что "реальному миру нельзя промыть мозг или одурачить".
Дипломат также опубликовала инфографику, в которой показано, из каких международных соглашений вышли США в последние годы. "Просто напоминание о том, как США "подчиняются" международным правилам", - написала она.
Среди соглашений, указанных в инфографике - Парижское соглашение, ЮНЕСКО, ДРСМД, Договор по открытому небу и другие.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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В миреКитайСШАХуа ЧуньинG7TwitterООН
 
 
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