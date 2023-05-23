https://ria.ru/20230523/kitay-1873530021.html

МИД Китая назвал заявления G7 об угрозе Пекина несостоятельными

МИД Китая назвал заявления G7 об угрозе Пекина несостоятельными - РИА Новости, 23.05.2023

МИД Китая назвал заявления G7 об угрозе Пекина несостоятельными

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что G7 не смогут "одурачить мир", называя Китай угрозой и при этом нарушая нормы международного права. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T06:23

2023-05-23T06:23

2023-05-23T06:23

в мире

китай

сша

хуа чуньин

g7

twitter

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148460/25/1484602556_0:0:5445:3063_1920x0_80_0_0_1b75018a691577130add6ad80b7851ba.jpg

ПЕКИН, 23 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что G7 не смогут "одурачить мир", называя Китай угрозой и при этом нарушая нормы международного права. "Некоторые члены "Большой семерки" назвали Китай "самой большой угрозой глобальной безопасности и процветанию". Серьезно?" - написала Хуа Чуньин на своей странице в Twitter. Дипломат отметила, что Китай является "двигателем номер один" глобальной экономики, "способствуя большему росту, чем все члены G7 вместе взятые", а также является главным торговым партнером более чем 140 стран в мире и вторым по величине вкладчиком в финансирование операций ООН по поддержанию мира. "Если Китай - угроза, то чем тогда являются некоторые члены G7, которые развязывают войны с суверенными государствами, свергают законное правительство в других странах, выходят из многосторонних соглашений и принуждают другие страны разорвать цепочки поставок?" - написала Хуа Чуньин, добавив, что "реальному миру нельзя промыть мозг или одурачить". Дипломат также опубликовала инфографику, в которой показано, из каких международных соглашений вышли США в последние годы. "Просто напоминание о том, как США "подчиняются" международным правилам", - написала она. Среди соглашений, указанных в инфографике - Парижское соглашение, ЮНЕСКО, ДРСМД, Договор по открытому небу и другие.

https://ria.ru/20230522/kitay-1873384782.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, хуа чуньин, g7, twitter, оон