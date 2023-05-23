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Глава Буддийской сангхи России высказался о строительстве храма в Москве
Глава Буддийской сангхи России высказался о строительстве храма в Москве - РИА Новости, 23.05.2023
Глава Буддийской сангхи России высказался о строительстве храма в Москве
Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) Дамба Аюшеев попросил президента РФ Владимира Путина помочь с возведением в Москве буддийского храма. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:19
2023-05-23T17:19
2023-05-23T17:19
религия
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дамба аюшеев
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) Дамба Аюшеев попросил президента РФ Владимира Путина помочь с возведением в Москве буддийского храма. Во вторник глава государства наградил Пандито Хамбо ламу Аюшеева орденом Почета за "активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами и межконфессионального взаимопонимания". "Мы в будущем году будем отмечать 260-летие указа Екатерины II о признании института Пандито Хамбо ламы. 260 лет мы живем вместе. Надеюсь, что мы заслужили возможность построить в Москве буддийский храм, как в Санкт-Петербурге. Очень надеюсь на ваше попечительство", - сказал Аюшеев. В Северной столице России с дореволюционных времен существует дацан Гунзэчойнэй, он был открыт и освящен в 1915 году.
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россия, москва, санкт-петербург, дамба аюшеев, екатерина ii, владимир путин
Религия, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Дамба Аюшеев, Екатерина II, Владимир Путин
Глава Буддийской сангхи России высказался о строительстве храма в Москве
Глава Буддийской сангхи России попросил Путина построить храм в Москве