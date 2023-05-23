https://ria.ru/20230523/kater-1873543530.html

В крови водителя разбившегося тайского катера с россиянами нашли наркотики

В крови водителя разбившегося тайского катера с россиянами нашли наркотики - РИА Новости, 23.05.2023

В крови водителя разбившегося тайского катера с россиянами нашли наркотики

Водитель катера, из-за аварии которого в водах тайского Пхукета пострадали 37 человек, сдал положительный тест на наличие метамфетамина в крови, сообщила... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T09:40

2023-05-23T09:40

2023-05-23T15:23

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пхукет (остров)

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новости - туризм

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Водитель катера, из-за аварии которого в водах тайского Пхукета пострадали 37 человек, сдал положительный тест на наличие метамфетамина в крови, сообщила местная газета Phuket Express. "Водитель туристического катера Сатит Мардчай сдал анализ крови на алкоголь и наркотики после инцидента. Его анализ крови дал положительный результат на метамфетамин, запрещенный наркотик первой категории в Таиланде", — заявил командующий полицией провинции Пхукет генерал-майор Сермфан Сириконг.В прошлую среду катер, на борту которого находились 37 человек, включая 21 россиянина, девять граждан Казахстана, одного украинца и двух китайцев, врезался на большой скорости в бетонную опору сигнальной башни. Причиной аварии, по предварительной версии следствия, могла быть халатность капитана судна. Сириконг уточнил, что лично допросил 19 свидетелей, каждый из которых дал одинаковые показания о том, что Мардчай действовал "безрассудно" незадолго до крушения. Водителю лодки предъявлено обвинение по статьям 300 и 390 УК Таиланда за халатность и нанесение телесных повреждений. Преступление влечет за собой максимальное наказание в виде трех лет тюремного заключения и штрафа в 60 тысяч бат (около 1700 долларов). После аварии госпитализированы были все российские туристы, находившиеся на борту, десять из них, получившие легкие травмы, после оказания медицинской помощи вернулись в гостиницы. Остальным потребовалось лечение в стационаре.

https://ria.ru/20230116/tailand-1845251689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пхукет (остров), россия, таиланд, новости - туризм