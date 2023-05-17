https://ria.ru/20230517/kater-1872481230.html
В Таиланде более 20 россиян пострадали при столкновении катера с вышкой
В Таиланде более 20 россиян пострадали при столкновении катера с вышкой - РИА Новости, 17.05.2023
В Таиланде более 20 россиян пострадали при столкновении катера с вышкой
Около 30 иностранных туристов, в том числе 21 россиянин, получили травмы различной степени тяжести в аварии быстроходного катера у берегов острова Пхукет в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:35
2023-05-17T19:35
2023-05-17T19:35
туризм
пхукет (остров)
таиланд
казахстан
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872480868_0:0:1586:892_1920x0_80_0_0_35a35efcd04750346d7904cbec4c91ac.jpg
БАНГКОК, 17 мая – РИА Новости. Около 30 иностранных туристов, в том числе 21 россиянин, получили травмы различной степени тяжести в аварии быстроходного катера у берегов острова Пхукет в Таиланде, сообщает в среду информационный центр администрации провинции Пхукет. Катер, на котором находились 33 иностранных туриста и четыре члена экипажа, во второй половине дня в среду возвращался на Пхукет с соседних островов. На подходе к берегу, в 100 метрах от пирса бухты Чалонг катер на значительной скорости врезался в бетонную конструкцию, установленную в море в качестве сигнальной вышки, обозначающей безопасные для судов глубины. Шестеро из находившихся в катере людей, в том числе четыре россиянина и два гражданина Таиланда получили относительно тяжелые травмы, еще 13 человек – травмы средней тяжести, и 18 человек – легкие травмы. Два человека – один гражданин Таиланда и один гражданин Казахстана не пострадали, говорится в сообщении. Всего на судне находилось четыре тайца, 21 россиянин, девять граждан Казахстана, два гражданина Китая и один гражданин Украины. Все пострадавшие в аварии были доставлены в семь ведущих больниц Пхукета, говорится в сообщении. По предварительным результатам расследования, причиной аварии могла стать халатность капитана катера, сообщает информационный центр со ссылкой на полицию. В среду вечером пострадавших посетили в больницах представители администрации провинции Пхукет. Также провинциальная администрация связалась с генеральными и почетными консульствами стран, чьи граждане пострадали в происшествии, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230401/avtobus-1862407536.html
https://ria.ru/20230514/tailand-1871650438.html
пхукет (остров)
таиланд
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872480868_15:0:1204:892_1920x0_80_0_0_e9f47549456e89ae38b2047b0928befa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхукет (остров), таиланд, казахстан, новости - туризм
Туризм, Пхукет (остров), Таиланд, Казахстан, Новости - Туризм
В Таиланде более 20 россиян пострадали при столкновении катера с вышкой
В Таиланде у берегов Пхукета 21 россиянин получил травмы при столкновении катера с вышкой
БАНГКОК, 17 мая – РИА Новости. Около 30 иностранных туристов, в том числе 21 россиянин, получили травмы различной степени тяжести в аварии быстроходного катера у берегов острова Пхукет в Таиланде, сообщает в среду информационный центр администрации провинции Пхукет.
Катер, на котором находились 33 иностранных туриста и четыре члена экипажа, во второй половине дня в среду возвращался на Пхукет с соседних островов. На подходе к берегу, в 100 метрах от пирса бухты Чалонг катер на значительной скорости врезался в бетонную конструкцию, установленную в море в качестве сигнальной вышки, обозначающей безопасные для судов глубины.
На Кубе перевернулся автобус с российскими туристами
Шестеро из находившихся в катере людей, в том числе четыре россиянина и два гражданина Таиланда получили относительно тяжелые травмы, еще 13 человек – травмы средней тяжести, и 18 человек – легкие травмы. Два человека – один гражданин Таиланда и один гражданин Казахстана
не пострадали, говорится в сообщении.
Всего на судне находилось четыре тайца, 21 россиянин, девять граждан Казахстана, два гражданина Китая
и один гражданин Украины
.
Все пострадавшие в аварии были доставлены в семь ведущих больниц Пхукета, говорится в сообщении.
По предварительным результатам расследования, причиной аварии могла стать халатность капитана катера, сообщает информационный центр со ссылкой на полицию.
В среду вечером пострадавших посетили в больницах представители администрации провинции Пхукет. Также провинциальная администрация связалась с генеральными и почетными консульствами стран, чьи граждане пострадали в происшествии, говорится в сообщении.
У острова Пхукет в Таиланде нашли тело россиянина, пропавшего 12 мая