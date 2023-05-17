https://ria.ru/20230517/kater-1872481230.html

В Таиланде более 20 россиян пострадали при столкновении катера с вышкой

В Таиланде более 20 россиян пострадали при столкновении катера с вышкой - РИА Новости, 17.05.2023

В Таиланде более 20 россиян пострадали при столкновении катера с вышкой

Около 30 иностранных туристов, в том числе 21 россиянин, получили травмы различной степени тяжести в аварии быстроходного катера у берегов острова Пхукет в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T19:35

2023-05-17T19:35

2023-05-17T19:35

туризм

пхукет (остров)

таиланд

казахстан

новости - туризм

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БАНГКОК, 17 мая – РИА Новости. Около 30 иностранных туристов, в том числе 21 россиянин, получили травмы различной степени тяжести в аварии быстроходного катера у берегов острова Пхукет в Таиланде, сообщает в среду информационный центр администрации провинции Пхукет. Катер, на котором находились 33 иностранных туриста и четыре члена экипажа, во второй половине дня в среду возвращался на Пхукет с соседних островов. На подходе к берегу, в 100 метрах от пирса бухты Чалонг катер на значительной скорости врезался в бетонную конструкцию, установленную в море в качестве сигнальной вышки, обозначающей безопасные для судов глубины. Шестеро из находившихся в катере людей, в том числе четыре россиянина и два гражданина Таиланда получили относительно тяжелые травмы, еще 13 человек – травмы средней тяжести, и 18 человек – легкие травмы. Два человека – один гражданин Таиланда и один гражданин Казахстана не пострадали, говорится в сообщении. Всего на судне находилось четыре тайца, 21 россиянин, девять граждан Казахстана, два гражданина Китая и один гражданин Украины. Все пострадавшие в аварии были доставлены в семь ведущих больниц Пхукета, говорится в сообщении. По предварительным результатам расследования, причиной аварии могла стать халатность капитана катера, сообщает информационный центр со ссылкой на полицию. В среду вечером пострадавших посетили в больницах представители администрации провинции Пхукет. Также провинциальная администрация связалась с генеральными и почетными консульствами стран, чьи граждане пострадали в происшествии, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230401/avtobus-1862407536.html

https://ria.ru/20230514/tailand-1871650438.html

пхукет (остров)

таиланд

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пхукет (остров), таиланд, казахстан, новости - туризм