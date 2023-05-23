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Минцифры предложило перенести срок запуска госуслуг на платформе "ГосТех" - РИА Новости, 23.05.2023
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09:00 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/gostekh-1873539342.html
Минцифры предложило перенести срок запуска госуслуг на платформе "ГосТех"
Минцифры предложило перенести срок запуска госуслуг на платформе "ГосТех" - РИА Новости, 23.05.2023
Минцифры предложило перенести срок запуска госуслуг на платформе "ГосТех"
Минцифры РФ предложило перенести на год срок запуска Единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг (ФГИС ПГС) на платформе "ГосТех",... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:00
2023-05-23T09:00
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минцифры РФ предложило перенести на год срок запуска Единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг (ФГИС ПГС) на платформе "ГосТех", соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов. "В абзаце первом пункта 2 постановления правительства Российской Федерации от 28 июня 2022 года № 1152 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части создания, эксплуатации и развития федеральной государственной информационной системы "Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)" ...слова "1 июля 2023 года" заменить словами "1 июля 2024 года", - говорится в тексте. В настоящее время Минцифры вносит на межведомственное согласование проект плана создания и развития ФГИС ПГС на платформе "ГосТех". А с учетом необходимости реализации ряда мероприятий такое развитие в срок до 1 июля 2023 года не представляется возможным, в связи с чем и необходим перенос на год, следует из пояснительной записки к проекту постановления. Также уточняется, что прикладное программное обеспечение, необходимое для создания и эксплуатации системы, разработано и апробировано в рамках развития инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии
Минцифры предложило перенести срок запуска госуслуг на платформе "ГосТех"

Минцифры предложило перенести на год срок запуска госуслуг на платформе "ГосТех"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минцифры РФ предложило перенести на год срок запуска Единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг (ФГИС ПГС) на платформе "ГосТех", соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов.
«
"В абзаце первом пункта 2 постановления правительства Российской Федерации от 28 июня 2022 года № 1152 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части создания, эксплуатации и развития федеральной государственной информационной системы "Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)" ...слова "1 июля 2023 года" заменить словами "1 июля 2024 года", - говорится в тексте.
В настоящее время Минцифры вносит на межведомственное согласование проект плана создания и развития ФГИС ПГС на платформе "ГосТех". А с учетом необходимости реализации ряда мероприятий такое развитие в срок до 1 июля 2023 года не представляется возможным, в связи с чем и необходим перенос на год, следует из пояснительной записки к проекту постановления.
Также уточняется, что прикладное программное обеспечение, необходимое для создания и эксплуатации системы, разработано и апробировано в рамках развития инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.
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РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Технологии
 
 
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