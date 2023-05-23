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Песков прокомментировал идею объявить Донецк и Луганск городами-героями - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/geroy-1873591347.html
Песков прокомментировал идею объявить Донецк и Луганск городами-героями
Песков прокомментировал идею объявить Донецк и Луганск городами-героями - РИА Новости, 23.05.2023
Песков прокомментировал идею объявить Донецк и Луганск городами-героями
В Кремле пока не слышали об инициативе ЛДПР присвоить Донецку и Луганску звание городов-героев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:50
2023-05-23T12:50
специальная военная операция на украине
общество
донецк
луганск
россия
дмитрий песков
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Кремле пока не слышали об инициативе ЛДПР присвоить Донецку и Луганску звание городов-героев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ЛДПР предлагает вернуть звание "Город-герой" и наделить им Донецк и Луганск, сообщил ранее лидер партии Леонид Слуцкий. "Я, к сожалению, не знаю, не слышал... Мы пока еще не имели возможности ознакомиться", - сказал Песков журналистам. Город-герой — высшая степень отличия, которую присваивали в СССР городам за массовый героизм и мужество трудящихся в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Звание города-героя было присвоено Ленинграду (с 1991 года — Санкт-Петербург), Севастополю, Волгограду, Одессе, Киеву, Москве, Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску, Смоленску, а Брестской крепости — звание "Крепость-герой".
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общество, донецк, луганск, россия, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), лдпр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецк, Луганск, Россия, Дмитрий Песков, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Песков прокомментировал идею объявить Донецк и Луганск городами-героями

Песков: в Кремле еще не знакомы с идеей присвоить Донецку и Луганску звания городов-героев

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Баннер в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Кремле пока не слышали об инициативе ЛДПР присвоить Донецку и Луганску звание городов-героев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ЛДПР предлагает вернуть звание "Город-герой" и наделить им Донецк и Луганск, сообщил ранее лидер партии Леонид Слуцкий.
"Я, к сожалению, не знаю, не слышал... Мы пока еще не имели возможности ознакомиться", - сказал Песков журналистам.
Город-герой — высшая степень отличия, которую присваивали в СССР городам за массовый героизм и мужество трудящихся в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Звание города-героя было присвоено Ленинграду (с 1991 года — Санкт-Петербург), Севастополю, Волгограду, Одессе, Киеву, Москве, Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску, Смоленску, а Брестской крепости — звание "Крепость-герой".
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкЛуганскРоссияДмитрий ПесковЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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