https://ria.ru/20230523/f-16-1873568563.html

Минобороны Испании заявило, что в стране нет F-16 для отправки на Украину

Минобороны Испании заявило, что в стране нет F-16 для отправки на Украину - РИА Новости, 23.05.2023

Минобороны Испании заявило, что в стране нет F-16 для отправки на Украину

Правительство Испании не собирается отправлять истребители F-16 на Украину, потому что этих боевых самолетов нет в распоряжении королевства, заявила во вторник... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:41

2023-05-23T11:41

2023-05-23T11:41

специальная военная операция на украине

в мире

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f-16

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МАДРИД, 23 мая - РИА Новости. Правительство Испании не собирается отправлять истребители F-16 на Украину, потому что этих боевых самолетов нет в распоряжении королевства, заявила во вторник министр обороны Испании Маргарита Роблес. "Мы поддерживаем Украину и будем поддерживать ее и дальше, потому что считаем, что мы должны оставаться единым целым. Но у Испании в данный момент нет F-16", - сказала она журналистам в Брюсселе в ответ на вопрос о возможных поставках F-16 Украине, трансляция ведется на сайте ЕК. Кроме того, Роблес отметила, что, хотя Испания провела обучение более тысячи украинских военных и ряда медиков, Мадрид не располагает ресурсами для обучения украинских пилотов использованию истребителей F-16. Ранее газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака сообщила, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16. В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство его страны выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. Также во время своего визита на Украину он взял на себя обязательство направить Киеву 10 танков Leopard, шесть из которых уже прибыли туда, а четыре находятся на финальной стадии подготовки перед отправкой. В декабре 2022 года минобороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873469230.html

https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873449021.html

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, испания, маргарита роблес, нато, f-16, ситуация в днр и лнр