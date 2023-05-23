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Институт океанологии РАН заявил об угрозе срыва экспедиционного сезона
Институт океанологии РАН заявил об угрозе срыва экспедиционного сезона - РИА Новости, 23.05.2023
Институт океанологии РАН заявил об угрозе срыва экспедиционного сезона
Экспедиционный сезон Института океанологии имени Ширшова РАН в 2023 году может быть сорван из-за задержек в финансировании, заявил научный руководитель... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:18
2023-05-23T12:18
2023-05-23T12:18
россия
геннадий красников
российская академия наук
наука
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экспедиционный сезон Института океанологии имени Ширшова РАН в 2023 году может быть сорван из-за задержек в финансировании, заявил научный руководитель института академик Роберт Нигматулин. По его словам, Минобрнауки задерживает предоставление институту ресурсов, выделение которых уже прописано в бюджете. "В результате у нас срываются экспедиции. В этом году у нас фактически, наверное, будет ликвидирован наш экспедиционный сезон", - сказал Нигматулин на общем собрании членов РАН. Он пожаловался, что впервые за более чем 50 лет его научной деятельности с учёных начали требовать правки об отсутствии судимости и психических заболеваний. "Никогда у нас такие справки не требовали, а теперь все две тысячи членов академии должны бежать и добывать эти справки. Ну это полный бюрократизм", - добавил Нигматулин. Общее собрание членов РАН проходит впервые после выборов нового главы академии, на которых победил Геннадий Красников. На собрании подводят первые итоги работы нового состава руководства РАН и обсуждают усиление экспертной роли академии в научно-технологической деятельности в РФ.
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россия, геннадий красников, российская академия наук, наука
Россия, Геннадий Красников, Российская академия наук, Наука
Институт океанологии РАН заявил об угрозе срыва экспедиционного сезона
Академик Нигматулин: экспедиционный сезон Института океанологии РАН может быть сорван
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экспедиционный сезон Института океанологии имени Ширшова РАН в 2023 году может быть сорван из-за задержек в финансировании, заявил научный руководитель института академик Роберт Нигматулин.
По его словам, Минобрнауки задерживает предоставление институту ресурсов, выделение которых уже прописано в бюджете.
"В результате у нас срываются экспедиции. В этом году у нас фактически, наверное, будет ликвидирован наш экспедиционный сезон", - сказал Нигматулин на общем собрании членов РАН.
Он пожаловался, что впервые за более чем 50 лет его научной деятельности с учёных начали требовать правки об отсутствии судимости и психических заболеваний.
"Никогда у нас такие справки не требовали, а теперь все две тысячи членов академии должны бежать и добывать эти справки. Ну это полный бюрократизм", - добавил Нигматулин.
Общее собрание членов РАН проходит впервые после выборов нового главы академии, на которых победил Геннадий Красников
. На собрании подводят первые итоги работы нового состава руководства РАН и обсуждают усиление экспертной роли академии в научно-технологической деятельности в РФ
.
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