https://ria.ru/20230523/ekspeditsii-1873579258.html

Институт океанологии РАН заявил об угрозе срыва экспедиционного сезона

Институт океанологии РАН заявил об угрозе срыва экспедиционного сезона - РИА Новости, 23.05.2023

Институт океанологии РАН заявил об угрозе срыва экспедиционного сезона

Экспедиционный сезон Института океанологии имени Ширшова РАН в 2023 году может быть сорван из-за задержек в финансировании, заявил научный руководитель... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:18

2023-05-23T12:18

2023-05-23T12:18

россия

геннадий красников

российская академия наук

наука

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экспедиционный сезон Института океанологии имени Ширшова РАН в 2023 году может быть сорван из-за задержек в финансировании, заявил научный руководитель института академик Роберт Нигматулин. По его словам, Минобрнауки задерживает предоставление институту ресурсов, выделение которых уже прописано в бюджете. "В результате у нас срываются экспедиции. В этом году у нас фактически, наверное, будет ликвидирован наш экспедиционный сезон", - сказал Нигматулин на общем собрании членов РАН. Он пожаловался, что впервые за более чем 50 лет его научной деятельности с учёных начали требовать правки об отсутствии судимости и психических заболеваний. "Никогда у нас такие справки не требовали, а теперь все две тысячи членов академии должны бежать и добывать эти справки. Ну это полный бюрократизм", - добавил Нигматулин. Общее собрание членов РАН проходит впервые после выборов нового главы академии, на которых победил Геннадий Красников. На собрании подводят первые итоги работы нового состава руководства РАН и обсуждают усиление экспертной роли академии в научно-технологической деятельности в РФ.

https://ria.ru/20230413/ekspeditsiya-1865048643.html

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россия, геннадий красников, российская академия наук, наука