https://ria.ru/20230523/drg-1873535782.html
Киев активизировал работу диверсионных групп в Донбассе, заявил Марочко
Киев активизировал работу диверсионных групп в Донбассе, заявил Марочко - РИА Новости, 23.05.2023
Киев активизировал работу диверсионных групп в Донбассе, заявил Марочко
Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп в зоне ответственности "Южной" группировки войск в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:13
2023-05-23T08:13
2023-05-23T08:13
специальная военная операция на украине
киев
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп в зоне ответственности "Южной" группировки войск в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Противник в зоне ответственности "Южной" группировки войск (в Донбассе - ред.) начал более интенсивно использовать ДРГ и мелкие маневренные группы", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что последние две недели отмечается рост диверсионно-разведывательной деятельности украинской армии. "За истекшую неделю по сравнению с предыдущей наблюдается практически двукратное увеличение. Наряду с этим, также виден рост небольших маневренных групп украинских боевиков, численностью до взвода, которые передвигаются на внедорожниках и ведут беспокоящий огонь по нашим позициям", - пояснил Марочко.
https://ria.ru/20230517/drg-1872297493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Киев активизировал работу диверсионных групп в Донбассе, заявил Марочко
Марочко заявил о росте активности украинских диверсионных групп в Донбассе
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп в зоне ответственности "Южной" группировки войск в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Противник в зоне ответственности "Южной" группировки войск (в Донбассе - ред.) начал более интенсивно использовать ДРГ и мелкие маневренные группы", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что последние две недели отмечается рост диверсионно-разведывательной деятельности украинской армии.
"За истекшую неделю по сравнению с предыдущей наблюдается практически двукратное увеличение. Наряду с этим, также виден рост небольших маневренных групп украинских боевиков, численностью до взвода, которые передвигаются на внедорожниках и ведут беспокоящий огонь по нашим позициям", - пояснил Марочко.
В ЛНР заявили об украинских диверсантах на Купянском направлении