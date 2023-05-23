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"Ростелеком" сообщил о проблемах с доступом к зарубежным интернет-ресурсам - РИА Новости, 23.05.2023
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10:05 23.05.2023 (обновлено: 10:42 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/dostup-1873547772.html
"Ростелеком" сообщил о проблемах с доступом к зарубежным интернет-ресурсам
"Ростелеком" сообщил о проблемах с доступом к зарубежным интернет-ресурсам - РИА Новости, 23.05.2023
"Ростелеком" сообщил о проблемах с доступом к зарубежным интернет-ресурсам
Компания "Ростелеком" заявила о проблемах с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:05
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технологии
ростелеком
россия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Компания "Ростелеком" заявила о проблемах с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам. Сбои она объяснила техническими проблемами на одной из европейских площадок обмена трафиком.&quot;Подключены резервные международные каналы связи. Сети &quot;Ростелекома&quot; в России работают в штатном режиме&quot;, — говорится в релизе.На проблемы в работе "Ростелекома" жаловались пользователи из разных регионов России. По данным сервиса мониторинга сбоев в интернете Downradar, больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
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технологии, ростелеком, россия
Технологии, Ростелеком, Россия
"Ростелеком" сообщил о проблемах с доступом к зарубежным интернет-ресурсам

"Ростелеком" объяснил сбой в сети проблемами на европейской площадке обмена трафиком

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Компания "Ростелеком" заявила о проблемах с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам.
Сбои она объяснила техническими проблемами на одной из европейских площадок обмена трафиком.
«

"Подключены резервные международные каналы связи. Сети "Ростелекома" в России работают в штатном режиме", — говорится в релизе.

На проблемы в работе "Ростелекома" жаловались пользователи из разных регионов России. По данным сервиса мониторинга сбоев в интернете Downradar, больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
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