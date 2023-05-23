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Медведев потребовал от США компенсации за Артемовск и Мариуполь - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/dnr-1873686906.html
Медведев потребовал от США компенсации за Артемовск и Мариуполь
Медведев потребовал от США компенсации за Артемовск и Мариуполь - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев потребовал от США компенсации за Артемовск и Мариуполь
США должны компенсировать России ущерб за разрушение Артемовска, Мариуполя и массы других мест, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:03
2023-05-23T17:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий медведев
сша
артемовск
мариуполь
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США должны компенсировать России ущерб за разрушение Артемовска, Мариуполя и массы других мест, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT. Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, должны ли США компенсировать России ущерб за подрыв "Северного потока". "И не только этот ущерб. Пусть возвращают средства, или, как минимум, наделяют средствами, для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. На их деньги", - ответил Медведев. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
россия
сша
артемовск
мариуполь
донецкая народная республика
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безопасность, россия, дмитрий медведев, сша, артемовск, мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, США, Артемовск, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев потребовал от США компенсации за Артемовск и Мариуполь

Медведев заявил, что США должны компенсировать России ущерб за Артемовск и Мариуполь

© AP Photo / LibkosПоврежденные многоэтажные дома в Артемовске
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Libkos
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США должны компенсировать России ущерб за разрушение Артемовска, Мариуполя и массы других мест, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.
Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, должны ли США компенсировать России ущерб за подрыв "Северного потока".
«
"И не только этот ущерб. Пусть возвращают средства, или, как минимум, наделяют средствами, для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. На их деньги", - ответил Медведев.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Большая стройка: новые жилые кварталы Мариуполя
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

© РИА Новости / Александр Сухов
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1 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

Вид на жилой дом на бульваре Шевченко в Мариуполе

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

© РИА Новости / Александр Сухов
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2 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

© РИА Новости / Александр Сухов
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3 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

Женщина возле одного из жилых домов в Октябрьском районе Мариуполя

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

© РИА Новости / Александр Сухов
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4 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Семьи осваиваются в новых квартирах.

Свет в окнах жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя

Семьи осваиваются в новых квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
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5 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

Вид на жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

© РИА Новости / Александр Сухов
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6 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

Жалюзи в окнах жилого дома на улице Артема в Жовтневом районе Мариуполя

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

© РИА Новости / Александр Сухов
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7 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

Вид на жилые дома на улице Семененко в Мариуполе

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
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8 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

Вид на подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
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9 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Мариуполь планируют восстановить за три года.

Вид на жилые дома на Иртышской улице в Мариуполе

Мариуполь планируют восстановить за три года.

© РИА Новости / Александр Сухов
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11 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

Вид на подъезды жилых домов на бульваре Шевченко в Мариуполе

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

© РИА Новости / Александр Сухов
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12 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

Вид на жилой дом на Черноморской улице в Приморском районе Мариуполя

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

© РИА Новости / Александр Сухов
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13 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
14 из 14

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
1 из 14

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
2 из 14

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
3 из 14

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
4 из 14

Семьи осваиваются в новых квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
5 из 14

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
6 из 14

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
7 из 14

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
8 из 14

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
9 из 14

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
10 из 14

Мариуполь планируют восстановить за три года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 14

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
12 из 14

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
13 из 14
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
© РИА Новости / Александр Сухов
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий МедведевСШААртемовскМариупольДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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