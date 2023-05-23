https://ria.ru/20230523/dnr-1873686906.html

Медведев потребовал от США компенсации за Артемовск и Мариуполь

Медведев потребовал от США компенсации за Артемовск и Мариуполь - РИА Новости, 23.05.2023

Медведев потребовал от США компенсации за Артемовск и Мариуполь

США должны компенсировать России ущерб за разрушение Артемовска, Мариуполя и массы других мест, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:03

2023-05-23T17:03

2023-05-23T17:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий медведев

сша

артемовск

мариуполь

донецкая народная республика

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США должны компенсировать России ущерб за разрушение Артемовска, Мариуполя и массы других мест, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT. Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, должны ли США компенсировать России ущерб за подрыв "Северного потока". "И не только этот ущерб. Пусть возвращают средства, или, как минимум, наделяют средствами, для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. На их деньги", - ответил Медведев. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

россия

сша

артемовск

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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