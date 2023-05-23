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Cathay Pacific уволила бортпроводников за дискриминацию пассажиров - РИА Новости, 23.05.2023
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Туризм
 
19:13 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/diskriminatsiya-1873723341.html
Cathay Pacific уволила бортпроводников за дискриминацию пассажиров
Cathay Pacific уволила бортпроводников за дискриминацию пассажиров - РИА Новости, 23.05.2023
Cathay Pacific уволила бортпроводников за дискриминацию пассажиров
Авиакомпания Cathay Pacific Airways уволила трех бортпроводников, которые неуважительно отнеслись к пассажирам материкового Китая, не говорящим на английском... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T19:13
2023-05-23T19:13
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Авиакомпания Cathay Pacific Airways уволила трех бортпроводников, которые неуважительно отнеслись к пассажирам материкового Китая, не говорящим на английском языке, сообщает South China Morning Post (SCMP). Инцидент произошел в воскресенье во время рейса из китайского города Чэнду в Гонконг. По словам пассажиров, члены экипажа оскорбительно общались с теми, кто не говорил и не понимал английскую речь и кантонский диалект. "Я не понимаю, почему так много злости к пассажирам, которые не говорят на английском языке или кантонском диалекте", – поделился один из путешественников на своей странице в китайской социальной сети Weibo. Пассажиры из материкового Китая говорят преимущественно на северокитайском диалекте, или путунхуа. Жители Гонконга используют кантонский диалект, а также английский язык. Языковые различия стали причиной неуважительного отношения бортпроводников к авиапассажирам, утверждает SCMP. "Если вы не можете сказать "одеяло", то вы не можете его получить", – приводят пассажиры насмешливые слова одного из бортпроводников. Инцидент вызвал серьезную критику в Weibo. Многие пользователи из материкового Китая призвали компанию наказать своих сотрудников. В итоге во вторник гендиректор Cathay Pacific Airways Рональд Лам принес извинения пассажирам. "В соответствии с политикой компании мы уволили троих вовлеченных в инцидент бортпроводников", - заявил он. "Я хочу подтвердить нашу нулевую терпимость к любым серьезным нарушениям правил компании и кодекса поведения. Не может быть никаких компромиссов при подобных нарушениях", - добавил Лам.
https://ria.ru/20220215/ssha-1772740876.html
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в мире, китай, гонконг, weibo, чэнду, новости - туризм
Туризм, В мире, Китай, Гонконг, Weibo, Чэнду, Новости - Туризм
Cathay Pacific уволила бортпроводников за дискриминацию пассажиров

Cathay Pacific уволила бортпроводников, оскорблявших пассажиров за незнание английского

© РИА Новости / Григорий ОвдиенкоСамолет авиакомпании Cathay Pacific Airways
Самолет авиакомпании Cathay Pacific Airways - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Григорий Овдиенко
Самолет авиакомпании Cathay Pacific Airways. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Авиакомпания Cathay Pacific Airways уволила трех бортпроводников, которые неуважительно отнеслись к пассажирам материкового Китая, не говорящим на английском языке, сообщает South China Morning Post (SCMP).
Инцидент произошел в воскресенье во время рейса из китайского города Чэнду в Гонконг. По словам пассажиров, члены экипажа оскорбительно общались с теми, кто не говорил и не понимал английскую речь и кантонский диалект.
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"Я не понимаю, почему так много злости к пассажирам, которые не говорят на английском языке или кантонском диалекте", – поделился один из путешественников на своей странице в китайской социальной сети Weibo.
Пассажиры из материкового Китая говорят преимущественно на северокитайском диалекте, или путунхуа. Жители Гонконга используют кантонский диалект, а также английский язык. Языковые различия стали причиной неуважительного отношения бортпроводников к авиапассажирам, утверждает SCMP.
"Если вы не можете сказать "одеяло", то вы не можете его получить", – приводят пассажиры насмешливые слова одного из бортпроводников.
Инцидент вызвал серьезную критику в Weibo. Многие пользователи из материкового Китая призвали компанию наказать своих сотрудников. В итоге во вторник гендиректор Cathay Pacific Airways Рональд Лам принес извинения пассажирам.
"В соответствии с политикой компании мы уволили троих вовлеченных в инцидент бортпроводников", - заявил он.
"Я хочу подтвердить нашу нулевую терпимость к любым серьезным нарушениям правил компании и кодекса поведения. Не может быть никаких компромиссов при подобных нарушениях", - добавил Лам.
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