https://ria.ru/20230523/diskriminatsiya-1873723341.html

Cathay Pacific уволила бортпроводников за дискриминацию пассажиров

Cathay Pacific уволила бортпроводников за дискриминацию пассажиров - РИА Новости, 23.05.2023

Cathay Pacific уволила бортпроводников за дискриминацию пассажиров

Авиакомпания Cathay Pacific Airways уволила трех бортпроводников, которые неуважительно отнеслись к пассажирам материкового Китая, не говорящим на английском... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T19:13

2023-05-23T19:13

2023-05-23T19:13

туризм

в мире

китай

гонконг

weibo

чэнду

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/25462/68/254626896_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_736d337f36093fb990c3c6fb1a83b038.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Авиакомпания Cathay Pacific Airways уволила трех бортпроводников, которые неуважительно отнеслись к пассажирам материкового Китая, не говорящим на английском языке, сообщает South China Morning Post (SCMP). Инцидент произошел в воскресенье во время рейса из китайского города Чэнду в Гонконг. По словам пассажиров, члены экипажа оскорбительно общались с теми, кто не говорил и не понимал английскую речь и кантонский диалект. "Я не понимаю, почему так много злости к пассажирам, которые не говорят на английском языке или кантонском диалекте", – поделился один из путешественников на своей странице в китайской социальной сети Weibo. Пассажиры из материкового Китая говорят преимущественно на северокитайском диалекте, или путунхуа. Жители Гонконга используют кантонский диалект, а также английский язык. Языковые различия стали причиной неуважительного отношения бортпроводников к авиапассажирам, утверждает SCMP. "Если вы не можете сказать "одеяло", то вы не можете его получить", – приводят пассажиры насмешливые слова одного из бортпроводников. Инцидент вызвал серьезную критику в Weibo. Многие пользователи из материкового Китая призвали компанию наказать своих сотрудников. В итоге во вторник гендиректор Cathay Pacific Airways Рональд Лам принес извинения пассажирам. "В соответствии с политикой компании мы уволили троих вовлеченных в инцидент бортпроводников", - заявил он. "Я хочу подтвердить нашу нулевую терпимость к любым серьезным нарушениям правил компании и кодекса поведения. Не может быть никаких компромиссов при подобных нарушениях", - добавил Лам.

https://ria.ru/20220215/ssha-1772740876.html

https://ria.ru/20220205/passazhiry-1770917872.html

китай

гонконг

чэнду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, гонконг, weibo, чэнду, новости - туризм