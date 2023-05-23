https://ria.ru/20230523/defolt-1873747437.html
США никогда не окажутся в состоянии дефолта, заявили в Белом доме
США никогда не окажутся в состоянии дефолта, заявили в Белом доме - РИА Новости, 23.05.2023
США никогда не окажутся в состоянии дефолта, заявили в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на отсутствие договоренности с... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T21:59
2023-05-23T21:59
2023-05-23T21:59
в мире
сша
кевин маккарти
попытки изменить потолок госдолга сша
джо байден
карин жан-пьер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на отсутствие договоренности с конгрессом по потолку госдолга. "Мы платим по счетам, у нас никогда в истории не было дефолта и никогда не будет", - сообщила она журналистам во вторник, комментируя отсутствие договоренностей и разногласия между президентом США Джо Байденом и спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти по повышению потолка госдолга. Ранее во вторник Маккарти заявил, что только Байден ответственен за ситуацию, когда дефолт в стране может наступить в считанные дни. Он подчеркнул, что до предполагаемой даты, когда США не смогут платить по долгам без решения об увеличении предела заимствований, остается 9 дней. Накануне Байден встречался с Маккарти в Белом доме, по итогам этих переговоров решения так и не было выработано. Более того, как пишут американские СМИ, в разговоре с однопартийцами за закрытыми дверями Маккарти сообщил, что исполнительная и законодательная власти нисколько не приблизились к сделке. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
https://ria.ru/20230523/defolt-1873708420.html
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, кевин маккарти, попытки изменить потолок госдолга сша, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Кевин Маккарти, Попытки изменить потолок госдолга США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
США никогда не окажутся в состоянии дефолта, заявили в Белом доме
Белый дом: США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на переговоры по госдолгу
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на отсутствие договоренности с конгрессом по потолку госдолга.
"Мы платим по счетам, у нас никогда в истории не было дефолта и никогда не будет", - сообщила она журналистам во вторник, комментируя отсутствие договоренностей и разногласия между президентом США Джо Байденом
и спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти
по повышению потолка госдолга.
Дефолт в США наступит в считанные дни, заявил спикер палаты представителей
Ранее во вторник Маккарти заявил, что только Байден ответственен за ситуацию, когда дефолт в стране может наступить в считанные дни. Он подчеркнул, что до предполагаемой даты, когда США не смогут платить по долгам без решения об увеличении предела заимствований, остается 9 дней.
Накануне Байден встречался с Маккарти в Белом доме, по итогам этих переговоров решения так и не было выработано. Более того, как пишут американские СМИ, в разговоре с однопартийцами за закрытыми дверями Маккарти сообщил, что исполнительная и законодательная власти нисколько не приблизились к сделке.
Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
"Доллар — король навсегда". Правда, король голый