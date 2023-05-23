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Спикер конгресса предупредил о риске первого дефолта в истории США
Спикер конгресса предупредил о риске первого дефолта в истории США - РИА Новости, 23.05.2023
Спикер конгресса предупредил о риске первого дефолта в истории США
Бездействие президента США Джо Байдена может привести к первому дефолту в истории страны, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти в Twitter. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T00:45
2023-05-23T00:45
2023-05-23T00:59
в мире
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джо байден
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карин жан-пьер
попытки изменить потолок госдолга сша
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ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Бездействие президента США Джо Байдена может привести к первому дефолту в истории страны, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти в Twitter. Он добавил, что призывал к переговорам о госдолге еще в середине января, но президент не откликался, и лишь в середине мая Байден признал, что этот диалог необходим. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что команда спикера палаты представителей выдвинула несколько предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны. Сам президент США утверждал, что инициативы республиканцев "попросту неприемлемые", и отказался давать гарантии, что дефолта не случится. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
https://ria.ru/20230522/bayden-1873409960.html
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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти, карин жан-пьер, попытки изменить потолок госдолга сша
В мире, США, Джо Байден, Кевин Маккарти, Карин Жан-Пьер, Попытки изменить потолок госдолга США
Спикер конгресса предупредил о риске первого дефолта в истории США
Спикер конгресса США Маккарти: бездействие Байдена может привести к дефолту
ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости.
Бездействие президента США Джо Байдена может привести к первому дефолту в истории страны, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти в Twitter
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"До дефолта Байдена по государственному долгу остается 10 дней. Он месяцами игнорировал надвигающийся кризис, несмотря на мои неоднократные призывы к переговорам. Из-за своего бездействия он рискует столкнуться с первым дефолтом в американской истории", — написал Маккарти.
Он добавил, что призывал к переговорам о госдолге еще в середине января, но президент не откликался, и лишь в середине мая Байден признал, что этот диалог необходим.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
заявила, что команда спикера палаты представителей выдвинула несколько предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны.
Сам президент США утверждал, что инициативы республиканцев "попросту неприемлемые", и отказался давать гарантии, что дефолта не случится.
Опрос: большинство американцев не довольны шагами Байдена в сфере экономики
Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
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