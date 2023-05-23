https://ria.ru/20230523/defolt-1873522011.html

Спикер конгресса предупредил о риске первого дефолта в истории США

Спикер конгресса предупредил о риске первого дефолта в истории США - РИА Новости, 23.05.2023

Спикер конгресса предупредил о риске первого дефолта в истории США

Бездействие президента США Джо Байдена может привести к первому дефолту в истории страны, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти в Twitter. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T00:45

2023-05-23T00:45

2023-05-23T00:59

в мире

сша

джо байден

кевин маккарти

карин жан-пьер

попытки изменить потолок госдолга сша

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ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Бездействие президента США Джо Байдена может привести к первому дефолту в истории страны, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти в Twitter. Он добавил, что призывал к переговорам о госдолге еще в середине января, но президент не откликался, и лишь в середине мая Байден признал, что этот диалог необходим. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что команда спикера палаты представителей выдвинула несколько предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны. Сам президент США утверждал, что инициативы республиканцев "попросту неприемлемые", и отказался давать гарантии, что дефолта не случится. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.

https://ria.ru/20230522/bayden-1873409960.html

https://ria.ru/20230522/amerika-1873333053.html

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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти, карин жан-пьер, попытки изменить потолок госдолга сша