https://ria.ru/20230523/boepripasy-1873666738.html
Столтенберг назвал наращивание военного производства критически важным
Столтенберг назвал наращивание военного производства критически важным - РИА Новости, 23.05.2023
Столтенберг назвал наращивание военного производства критически важным
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что наращивание военного производства, в особенности боеприпасов, получает критически важное значение в "битве логистики", РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:14
2023-05-23T16:14
2023-05-23T16:15
специальная военная операция на украине
украина
йенс столтенберг
нато
в мире
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что наращивание военного производства, в особенности боеприпасов, получает критически важное значение в "битве логистики", которая, по его мнению, идет на Украине. Столтенберг считает, что "на Украине идет война на истощение", которая превращается в "битву логистики". "В этой битве абсолютно ключевую роль играет наращивание военного производства", - сказал он перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран ЕС. Он также подчеркнул, что призывает страны наращивать производство, больше работать с производителями, активнее заключать контакты. "Я принял решение пригласить представителей оборонной промышленности из обеих частей Атлантики на наше заседание глав минобороны в следующем месяце на совместное с министрами мероприятие", - сказал генсек. Многие страны Запада начали наращивать свой оборонный потенциал после начала Россией специальной военной операции на Украине, поскольку действующие запасы военной техники и боеприпасов начали истощаться в связи с масштабными поставками вооружений Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873656977.html
https://ria.ru/20230519/vooruzheniya-1873018355.html
https://ria.ru/20230522/ukraina-1873343183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, йенс столтенберг, нато, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг назвал наращивание военного производства критически важным
Генсек НАТО Столтенберг назвал наращивание военного производства критически важным