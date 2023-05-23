https://ria.ru/20230523/akademiya-1873698200.html

Президиумы академий наук России и Белоруссии проведут совместное заседание

Президиумы академий наук России и Белоруссии проведут совместное заседание - РИА Новости, 23.05.2023

Президиумы академий наук России и Белоруссии проведут совместное заседание

Президиумы академий наук Белоруссии и России проведут в пятницу в Минске совместное заседание, на котором в том числе обсудят перспективные проекты совместных... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:33

2023-05-23T17:33

2023-05-23T17:33

россия

белоруссия

минск

геннадий красников

дмитрий мезенцев

михаил ковальчук

российская академия наук

курчатовский институт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575653924_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2aa5a756fdc41d2a60c3a46c9b03df81.jpg

МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президиумы академий наук Белоруссии и России проведут в пятницу в Минске совместное заседание, на котором в том числе обсудят перспективные проекты совместных программ и стратегию научно-технологического развития Союзного государства, сообщили в Национальной академии наук (НАН) Белоруссии. "Двадцать шестого мая в НАН Беларуси состоится совместное заседание президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук. Для участия в мероприятии в Минск приедет представительная делегация руководства РАН и известных ученых РФ во главе с президентом РАН академиком Геннадием Красниковым. Это его первый визит в качестве нового главы РАН после выборов, состоявшихся в сентябре 2022 года", - говорится в пресс-релизе белорусской академии наук. Также планируется, что в мероприятии примут участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Согласно пресс-релизу, участники совместного заседания президиумов РАН и НАН Белоруссии рассмотрят целый ряд важных вопросов. "Среди них – важнейшие результаты работы РАН и НАН Беларуси по итогам 2021-2022 годов; ход реализации программ Союзного государства с участием организаций РАН и НАН Беларуси и перспективных проектах программ, стратегия научно-технологического развития Союзного государства", - говорится в релизе. Кроме того, ученые обсудят исследования и разработки в области микроэлектроники, программу научно-исследовательских работ филиала НИЦ "Курчатовский институт" в Белоруссии, совместные белорусско-российские проекты в рамках программ Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда. Особое внимание будет уделено деятельности РАН и НАН Белоруссии по сохранению исторической памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20230518/ran-1872772354.html

https://ria.ru/20230523/nauka-1873578286.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, минск, геннадий красников, дмитрий мезенцев, михаил ковальчук, российская академия наук, курчатовский институт, российский научный фонд