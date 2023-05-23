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Президиумы академий наук России и Белоруссии проведут совместное заседание - РИА Новости, 23.05.2023
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17:33 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/akademiya-1873698200.html
Президиумы академий наук России и Белоруссии проведут совместное заседание
Президиумы академий наук России и Белоруссии проведут совместное заседание - РИА Новости, 23.05.2023
Президиумы академий наук России и Белоруссии проведут совместное заседание
Президиумы академий наук Белоруссии и России проведут в пятницу в Минске совместное заседание, на котором в том числе обсудят перспективные проекты совместных... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:33
2023-05-23T17:33
россия
белоруссия
минск
геннадий красников
дмитрий мезенцев
михаил ковальчук
российская академия наук
курчатовский институт
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президиумы академий наук Белоруссии и России проведут в пятницу в Минске совместное заседание, на котором в том числе обсудят перспективные проекты совместных программ и стратегию научно-технологического развития Союзного государства, сообщили в Национальной академии наук (НАН) Белоруссии. "Двадцать шестого мая в НАН Беларуси состоится совместное заседание президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук. Для участия в мероприятии в Минск приедет представительная делегация руководства РАН и известных ученых РФ во главе с президентом РАН академиком Геннадием Красниковым. Это его первый визит в качестве нового главы РАН после выборов, состоявшихся в сентябре 2022 года", - говорится в пресс-релизе белорусской академии наук. Также планируется, что в мероприятии примут участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Согласно пресс-релизу, участники совместного заседания президиумов РАН и НАН Белоруссии рассмотрят целый ряд важных вопросов. "Среди них – важнейшие результаты работы РАН и НАН Беларуси по итогам 2021-2022 годов; ход реализации программ Союзного государства с участием организаций РАН и НАН Беларуси и перспективных проектах программ, стратегия научно-технологического развития Союзного государства", - говорится в релизе. Кроме того, ученые обсудят исследования и разработки в области микроэлектроники, программу научно-исследовательских работ филиала НИЦ "Курчатовский институт" в Белоруссии, совместные белорусско-российские проекты в рамках программ Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда. Особое внимание будет уделено деятельности РАН и НАН Белоруссии по сохранению исторической памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне.
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россия, белоруссия, минск, геннадий красников, дмитрий мезенцев, михаил ковальчук, российская академия наук, курчатовский институт, российский научный фонд
Россия, Белоруссия, Минск, Геннадий Красников, Дмитрий Мезенцев, Михаил Ковальчук, Российская академия наук, Курчатовский институт, Российский научный фонд
Президиумы академий наук России и Белоруссии проведут совместное заседание

Академии наук Белоруссии и России обсудят стратегию научно-технологического развития

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на здание президиума Российской академии наук
Вид на здание президиума Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вид на здание президиума Российской академии наук. Архивное фото
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президиумы академий наук Белоруссии и России проведут в пятницу в Минске совместное заседание, на котором в том числе обсудят перспективные проекты совместных программ и стратегию научно-технологического развития Союзного государства, сообщили в Национальной академии наук (НАН) Белоруссии.
"Двадцать шестого мая в НАН Беларуси состоится совместное заседание президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук. Для участия в мероприятии в Минск приедет представительная делегация руководства РАН и известных ученых РФ во главе с президентом РАН академиком Геннадием Красниковым. Это его первый визит в качестве нового главы РАН после выборов, состоявшихся в сентябре 2022 года", - говорится в пресс-релизе белорусской академии наук.
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Также планируется, что в мероприятии примут участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Согласно пресс-релизу, участники совместного заседания президиумов РАН и НАН Белоруссии рассмотрят целый ряд важных вопросов. "Среди них – важнейшие результаты работы РАН и НАН Беларуси по итогам 2021-2022 годов; ход реализации программ Союзного государства с участием организаций РАН и НАН Беларуси и перспективных проектах программ, стратегия научно-технологического развития Союзного государства", - говорится в релизе.
Кроме того, ученые обсудят исследования и разработки в области микроэлектроники, программу научно-исследовательских работ филиала НИЦ "Курчатовский институт" в Белоруссии, совместные белорусско-российские проекты в рамках программ Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда. Особое внимание будет уделено деятельности РАН и НАН Белоруссии по сохранению исторической памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне.
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