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Зеленский оказался в неловком положении после заявления о победе - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 22.05.2023 (обновлено: 20:20 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873455201.html
Зеленский оказался в неловком положении после заявления о победе
Зеленский оказался в неловком положении после заявления о победе - РИА Новости, 22.05.2023
Зеленский оказался в неловком положении после заявления о победе
Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его слов о будущей победе Украины. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:45
2023-05-22T20:20
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
twitter
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его слов о будущей победе Украины.В своем посте глава киевского режима назвал исторической задачей "восстановление справедливости для всех украинцев и обеспечение гарантий свободы для страны"."Артемовск уже освободили!" — заметил один из комментаторов."Чем чаще вы говорите "мы победим", тем меньше в это верится. Слишком много разговоров и хвастовства", — добавил второй."Чрезмерная уверенность не приведет ни к чему хорошему. Лучше остановите конфликт — и сможете сохранить жизнь", — посоветовал другой."Вам бы лучше вспомнить русский, потому что подачки из США рано или поздно закончатся", — подытожили читатели.Накануне Зеленский заявил, что большая часть мира якобы солидарна с киевскими властями и выступает за его так называемую формулу мира.
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, twitter
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Twitter, Специальная военная операция на Украине
Зеленский оказался в неловком положении после заявления о победе

Пользователи Twitter высмеяли Зеленского после слов о будущей победе Украины в конфликте

© AFP 2023 / Louise DelmotteВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / Louise Delmotte
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его слов о будущей победе Украины.
В своем посте глава киевского режима назвал исторической задачей "восстановление справедливости для всех украинцев и обеспечение гарантий свободы для страны".
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"Артемовск уже освободили!" — заметил один из комментаторов.
"Чем чаще вы говорите "мы победим", тем меньше в это верится. Слишком много разговоров и хвастовства", — добавил второй.
«
"Это все разговоры, а когда вы уже вернетесь на Украину?" — поинтересовался еще один пользователь.
"Чрезмерная уверенность не приведет ни к чему хорошему. Лучше остановите конфликт — и сможете сохранить жизнь", — посоветовал другой.
"Вам бы лучше вспомнить русский, потому что подачки из США рано или поздно закончатся", — подытожили читатели.
Накануне Зеленский заявил, что большая часть мира якобы солидарна с киевскими властями и выступает за его так называемую формулу мира.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийTwitter
 
 
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