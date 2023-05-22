https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873455201.html
Зеленский оказался в неловком положении после заявления о победе
Зеленский оказался в неловком положении после заявления о победе - РИА Новости, 22.05.2023
Зеленский оказался в неловком положении после заявления о победе
Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его слов о будущей победе Украины. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:45
2023-05-22T16:45
2023-05-22T20:20
в мире
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его слов о будущей победе Украины.В своем посте глава киевского режима назвал исторической задачей "восстановление справедливости для всех украинцев и обеспечение гарантий свободы для страны"."Артемовск уже освободили!" — заметил один из комментаторов."Чем чаще вы говорите "мы победим", тем меньше в это верится. Слишком много разговоров и хвастовства", — добавил второй."Чрезмерная уверенность не приведет ни к чему хорошему. Лучше остановите конфликт — и сможете сохранить жизнь", — посоветовал другой."Вам бы лучше вспомнить русский, потому что подачки из США рано или поздно закончатся", — подытожили читатели.Накануне Зеленский заявил, что большая часть мира якобы солидарна с киевскими властями и выступает за его так называемую формулу мира.
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, twitter
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Twitter, Специальная военная операция на Украине
Зеленский оказался в неловком положении после заявления о победе
Пользователи Twitter высмеяли Зеленского после слов о будущей победе Украины в конфликте
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости
. Пользователи Twitter
высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его слов о будущей победе Украины.
В своем посте глава киевского режима назвал исторической задачей "восстановление справедливости для всех украинцев и обеспечение гарантий свободы для страны".
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"Артемовск уже освободили!" — заметил один из комментаторов.
"Чем чаще вы говорите "мы победим", тем меньше в это верится. Слишком много разговоров и хвастовства", — добавил второй.
«
"Это все разговоры, а когда вы уже вернетесь на Украину?" — поинтересовался еще один пользователь.
"Чрезмерная уверенность не приведет ни к чему хорошему. Лучше остановите конфликт — и сможете сохранить жизнь", — посоветовал другой.
"Вам бы лучше вспомнить русский, потому что подачки из США
рано или поздно закончатся", — подытожили читатели.
Накануне Зеленский заявил, что большая часть мира якобы солидарна с киевскими властями и выступает за его так называемую формулу мира.
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