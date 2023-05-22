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"Он все еще теряет города?" В Сети высмеяли громкое заявление Зеленского
"Он все еще теряет города?" В Сети высмеяли громкое заявление Зеленского - РИА Новости, 22.05.2023
"Он все еще теряет города?" В Сети высмеяли громкое заявление Зеленского
Пользователи Twitter посмеялись над Зеленским, заявившем, что большая часть мира солидарна с Киевом и выступает за его так называемую формулу мира. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:07
2023-05-22T16:07
2023-05-22T17:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter посмеялись над Зеленским, заявившем, что большая часть мира солидарна с Киевом и выступает за его так называемую формулу мира."Я буду удивлен, если для Зеленского это хорошо закончится", — заявил второй."В мире понимают, что вы участник прокси-войны, который больше сидит в Twitter, нежели стремится к миру", — написал пользователь."Когда ты проигрываешь, то не имеешь права что-то заявлять", — продолжил третий."Со всеми обещаниями мировых лидеров, военной и финансовой помощью, иностранными наемниками и элитными подразделениями, нанятыми Украиной. <...> Она все еще теряет города? Как такое возможно?" — задался вопросом комментатор."Что это за большая часть мира? Западные страны, члены НАТО? Большую часть мира составляет население Китая и Индии, и они не вводят санкции против России, потому что не разделяют поддержку американского переворота на Украине в 2014 году. А вы и ваш режим — продукт этого переворота", — резюмировали в дискуссии.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что "формула мира" Зеленского никакого отношения к миру не имеет. Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к России.
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В мире, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, Twitter, НАТО
"Он все еще теряет города?" В Сети высмеяли громкое заявление Зеленского
Пользователи Twitter заявили Зеленскому, что Украину поддерживает лишь малая часть мира
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости
. Пользователи Twitter
посмеялись над Зеленским, заявившем, что большая часть мира солидарна с Киевом и выступает за его так называемую формулу мира.
"Я буду удивлен, если для Зеленского это хорошо закончится", — заявил второй.
"В мире понимают, что вы участник прокси-войны, который больше сидит в Twitter, нежели стремится к миру", — написал пользователь.
"Когда ты проигрываешь, то не имеешь права что-то заявлять", — продолжил третий.
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"Со всеми обещаниями мировых лидеров, военной и финансовой помощью, иностранными наемниками и элитными подразделениями, нанятыми Украиной. <...> Она все еще теряет города? Как такое возможно?" — задался вопросом комментатор.
"Что это за большая часть мира? Западные страны, члены НАТО? Большую часть мира составляет население Китая и Индии, и они не вводят санкции против России, потому что не разделяют поддержку американского переворота на Украине в 2014 году. А вы и ваш режим — продукт этого переворота", — резюмировали в дискуссии.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что "формула мира" Зеленского никакого отношения к миру не имеет. Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к России.
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