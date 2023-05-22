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Электроснабжение Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы - РИА Новости, 22.05.2023
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07:47 22.05.2023 (обновлено: 09:26 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/zaes-1873313419.html
Электроснабжение Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы
Электроснабжение Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы - РИА Новости, 22.05.2023
Электроснабжение Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы
Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения из-за отключения последней высоковольтной линии, ее перевели на дизельные генераторы, сообщается в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T07:47
2023-05-22T09:26
запорожская аэс
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения из-за отключения последней высоковольтной линии, ее перевели на дизельные генераторы, сообщается в Telegram-канале станции.Причины отключения линии выясняются. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения сейчас в норме.На Запорожской АЭС четыре линии выдачи мощности, но в последнее время работала только воздушная линия "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт, которая подавала энергию с правого берега Днепра для обеспечения собственных нужд станции. Три остальные ЛЭП — "Запорожская", "Южно-Донбасская" и "Каховская" — уже давно отключены.Как уточняется на сайте АЭС, в последнее время первый и третий энергоблоки находятся в среднем ремонте, остальные — в резерве.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что это потребовалось для того, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний Энергодар. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
https://ria.ru/20230513/zakhvat-1871482862.html
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запорожская аэс, россия, запорожская область
Запорожская АЭС, Россия, Запорожская область
Электроснабжение Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы

Электроснабжение Запорожской АЭС перевели на дизельные генераторы из-за отключения ЛЭП

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения из-за отключения последней высоковольтной линии, ее перевели на дизельные генераторы, сообщается в Telegram-канале станции.
«

"В результате отключения высоковольтной линии 750 киловольт "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов", — говорится в сообщении.

Причины отключения линии выясняются. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения сейчас в норме.
На Запорожской АЭС четыре линии выдачи мощности, но в последнее время работала только воздушная линия "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт, которая подавала энергию с правого берега Днепра для обеспечения собственных нужд станции. Три остальные ЛЭП — "Запорожская", "Южно-Донбасская" и "Каховская" — уже давно отключены.
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Как уточняется на сайте АЭС, в последнее время первый и третий энергоблоки находятся в среднем ремонте, остальные — в резерве.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что это потребовалось для того, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний Энергодар. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
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