Электроснабжение Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы
Электроснабжение Запорожской АЭС перевели на дизельные генераторы из-за отключения ЛЭП
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения из-за отключения последней высоковольтной линии, ее перевели на дизельные генераторы, сообщается в Telegram-канале станции.
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"В результате отключения высоковольтной линии 750 киловольт "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов", — говорится в сообщении.
Причины отключения линии выясняются. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения сейчас в норме.
На Запорожской АЭС четыре линии выдачи мощности, но в последнее время работала только воздушная линия "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт, которая подавала энергию с правого берега Днепра для обеспечения собственных нужд станции. Три остальные ЛЭП — "Запорожская", "Южно-Донбасская" и "Каховская" — уже давно отключены.
Как уточняется на сайте АЭС, в последнее время первый и третий энергоблоки находятся в среднем ремонте, остальные — в резерве.
С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что это потребовалось для того, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний Энергодар. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.