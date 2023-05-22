https://ria.ru/20230522/zaes-1873313419.html

Электроснабжение Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы

Электроснабжение Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы - РИА Новости, 22.05.2023

Электроснабжение Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы

Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения из-за отключения последней высоковольтной линии, ее перевели на дизельные генераторы, сообщается в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T07:47

2023-05-22T07:47

2023-05-22T09:26

запорожская аэс

россия

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197955_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_fbcad425d8b8bbfdd9ffca5c1de86a5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения из-за отключения последней высоковольтной линии, ее перевели на дизельные генераторы, сообщается в Telegram-канале станции.Причины отключения линии выясняются. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения сейчас в норме.На Запорожской АЭС четыре линии выдачи мощности, но в последнее время работала только воздушная линия "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт, которая подавала энергию с правого берега Днепра для обеспечения собственных нужд станции. Три остальные ЛЭП — "Запорожская", "Южно-Донбасская" и "Каховская" — уже давно отключены.Как уточняется на сайте АЭС, в последнее время первый и третий энергоблоки находятся в среднем ремонте, остальные — в резерве.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что это потребовалось для того, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний Энергодар. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

https://ria.ru/20230513/zakhvat-1871482862.html

https://ria.ru/20230519/ugroza-1873008309.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская аэс, россия, запорожская область