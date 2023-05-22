https://ria.ru/20230522/vybory-1873512014.html

Опрос показал победу Эрдогана во втором туре

Опрос показал победу Эрдогана во втором туре - РИА Новости, 22.05.2023

Опрос показал победу Эрдогана во втором туре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу над соперником от оппозиции Кемалем Кылычдароглу во втором туре выборов главы государства,... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T22:33

2023-05-22T22:33

2023-05-22T22:52

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу над соперником от оппозиции Кемалем Кылычдароглу во втором туре выборов главы государства, свидетельствуют результаты опроса центра Areda Survey. Согласно полученным данным, за Эрдогана готовы проголосовать 52,4 процента опрошенных, за Кылычдароглу — 47,6. Исследование проводилось 20 и 21 мая, в нем приняли участие почти 10,5 тысячи человек. Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах республики и на погранпунктах. В первом туре голосования Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, а Кемаль Кылычдароглу — 44,88.В понедельник днем экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил о поддержке действующего главы государства. В первом туре Огана поддержали более пяти процентов избирателей, при этом недействительными признаны более одного миллиона 20 тысяч голосов.

https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html

https://ria.ru/20230514/erdogan-1871048100.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции