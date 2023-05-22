https://ria.ru/20230522/vybory-1873512014.html
Опрос показал победу Эрдогана во втором туре
Опрос показал победу Эрдогана во втором туре - РИА Новости, 22.05.2023
Опрос показал победу Эрдогана во втором туре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу над соперником от оппозиции Кемалем Кылычдароглу во втором туре выборов главы государства,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T22:33
2023-05-22T22:33
2023-05-22T22:52
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871619135_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_47412888ea8f4a6ee9230e31256f8eb7.jpg
СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу над соперником от оппозиции Кемалем Кылычдароглу во втором туре выборов главы государства, свидетельствуют результаты опроса центра Areda Survey. Согласно полученным данным, за Эрдогана готовы проголосовать 52,4 процента опрошенных, за Кылычдароглу — 47,6. Исследование проводилось 20 и 21 мая, в нем приняли участие почти 10,5 тысячи человек. Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах республики и на погранпунктах. В первом туре голосования Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, а Кемаль Кылычдароглу — 44,88.В понедельник днем экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил о поддержке действующего главы государства. В первом туре Огана поддержали более пяти процентов избирателей, при этом недействительными признаны более одного миллиона 20 тысяч голосов.
https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html
https://ria.ru/20230514/erdogan-1871048100.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871619135_408:0:3033:1969_1920x0_80_0_0_e887c66e53ade38e3863df6faee813c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Опрос показал победу Эрдогана во втором туре
Опрос Areda Survey показал победу Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции
СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу над соперником от оппозиции Кемалем Кылычдароглу во втором туре выборов главы государства, свидетельствуют результаты опроса центра Areda Survey
.
Согласно полученным данным, за Эрдогана готовы проголосовать 52,4 процента опрошенных, за Кылычдароглу — 47,6.
Турецкий выбор сделан, но отложен на две недели
Исследование проводилось 20 и 21 мая, в нем приняли участие почти 10,5 тысячи человек.
Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах республики и на погранпунктах.
В первом туре голосования Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, а Кемаль Кылычдароглу — 44,88.
В понедельник днем экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил о поддержке действующего главы государства. В первом туре Огана поддержали более пяти процентов избирателей, при этом недействительными признаны более одного миллиона 20 тысяч голосов.
Биография Реджепа Тайипа Эрдогана