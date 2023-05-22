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Опрос показал победу Эрдогана во втором туре - РИА Новости, 22.05.2023
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22:33 22.05.2023 (обновлено: 22:52 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/vybory-1873512014.html
Опрос показал победу Эрдогана во втором туре
Опрос показал победу Эрдогана во втором туре - РИА Новости, 22.05.2023
Опрос показал победу Эрдогана во втором туре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу над соперником от оппозиции Кемалем Кылычдароглу во втором туре выборов главы государства,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T22:33
2023-05-22T22:52
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу над соперником от оппозиции Кемалем Кылычдароглу во втором туре выборов главы государства, свидетельствуют результаты опроса центра Areda Survey. Согласно полученным данным, за Эрдогана готовы проголосовать 52,4 процента опрошенных, за Кылычдароглу — 47,6. Исследование проводилось 20 и 21 мая, в нем приняли участие почти 10,5 тысячи человек. Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах республики и на погранпунктах. В первом туре голосования Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, а Кемаль Кылычдароглу — 44,88.В понедельник днем экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил о поддержке действующего главы государства. В первом туре Огана поддержали более пяти процентов избирателей, при этом недействительными признаны более одного миллиона 20 тысяч голосов.
https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html
https://ria.ru/20230514/erdogan-1871048100.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Опрос показал победу Эрдогана во втором туре

Опрос Areda Survey показал победу Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу над соперником от оппозиции Кемалем Кылычдароглу во втором туре выборов главы государства, свидетельствуют результаты опроса центра Areda Survey.
Согласно полученным данным, за Эрдогана готовы проголосовать 52,4 процента опрошенных, за Кылычдароглу — 47,6.
Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана у штаб-квартиры Партии справедливости и развития в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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Исследование проводилось 20 и 21 мая, в нем приняли участие почти 10,5 тысячи человек.
Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах республики и на погранпунктах.
В первом туре голосования Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, а Кемаль Кылычдароглу — 44,88.
В понедельник днем экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил о поддержке действующего главы государства. В первом туре Огана поддержали более пяти процентов избирателей, при этом недействительными признаны более одного миллиона 20 тысяч голосов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Биография Реджепа Тайипа Эрдогана
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуПрезидентские выборы в Турции
 
 
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