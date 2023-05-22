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СМИ: экс-кандидат в президенты Турции поддержит Эрдогана во II туре выборов - РИА Новости, 22.05.2023
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08:47 22.05.2023
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СМИ: экс-кандидат в президенты Турции поддержит Эрдогана во II туре выборов
СМИ: экс-кандидат в президенты Турции поддержит Эрдогана во II туре выборов - РИА Новости, 22.05.2023
СМИ: экс-кандидат в президенты Турции поддержит Эрдогана во II туре выборов
Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata ("Альянса Ататюрка") Синан Оган заявит в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:47
2023-05-22T08:47
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata ("Альянса Ататюрка") Синан Оган заявит в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая и обнародует пункты, обсуждаемые с действующим главой республики, сообщила газета Hürriyet cо ссылкой на источники. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 45,07%, сообщила ранее Высшая избирательная комиссия. С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. Оган на выборах набрал более пяти процентов, но, как отмечают эксперты, значимость голосов его избирателей возросла из-за ситуации, сложившейся вокруг основных кандидатов на президентское кресло. "Согласно полученной мной информации, Синан Оган объявит сегодня, что он поддержит президента Эрдогана во втором туре выборов. Он заявит, что не будет поддерживать Кылычдароглу, поскольку тот поддерживает террористические организации", - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. По информации издания, Оган в понедельник "не просто выступит с заявлением, а объявит пункты, которые обсуждал с президентом Эрдоганом". Ранее Оган уже озвучил ряд условий, от которых будет зависеть его решение о поддержке того или иного кандидата во втором туре, среди них - не допускать в парламент депутатов от прокурдской оппозиционной "Партии демократии народов" (HDP) . По мнению Огана, эта партия является политическим крылом запрещенной в Турции и признанной террористической "Рабочей партии Курдистана". На нынешних президентских выборах HDP отказалась от выдвижения своего кандидата и поддержала Кылычдароглу.
https://ria.ru/20230521/turtsiya-1873298740.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
СМИ: экс-кандидат в президенты Турции поддержит Эрдогана во II туре выборов

Hürriyet: экс-кандидат в президенты Оган объявит о поддержке Эрдогана во II туре выборов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata ("Альянса Ататюрка") Синан Оган заявит в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая и обнародует пункты, обсуждаемые с действующим главой республики, сообщила газета Hürriyet cо ссылкой на источники.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 45,07%, сообщила ранее Высшая избирательная комиссия. С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. Оган на выборах набрал более пяти процентов, но, как отмечают эксперты, значимость голосов его избирателей возросла из-за ситуации, сложившейся вокруг основных кандидатов на президентское кресло.
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"Согласно полученной мной информации, Синан Оган объявит сегодня, что он поддержит президента Эрдогана во втором туре выборов. Он заявит, что не будет поддерживать Кылычдароглу, поскольку тот поддерживает террористические организации", - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
По информации издания, Оган в понедельник "не просто выступит с заявлением, а объявит пункты, которые обсуждал с президентом Эрдоганом".
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"Эти пункты следующие: не изменять первые четыре статьи Конституции. Недопущение попыток убрать из Конституции тюркскую идентичность, борьба против всех видов террористических организаций и терроризма, постепенная депортация просителей убежища в соответствии с планом, развитие экономической политики в соответствии с международными рынками и большая гибкость в политике процентных ставок", - уточнила газета.
Ранее Оган уже озвучил ряд условий, от которых будет зависеть его решение о поддержке того или иного кандидата во втором туре, среди них - не допускать в парламент депутатов от прокурдской оппозиционной "Партии демократии народов" (HDP) . По мнению Огана, эта партия является политическим крылом запрещенной в Турции и признанной террористической "Рабочей партии Курдистана". На нынешних президентских выборах HDP отказалась от выдвижения своего кандидата и поддержала Кылычдароглу.
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