https://ria.ru/20230522/vsu-1873395494.html

Основная часть ВСУ отошла из Артемовска в Часов Яр, заявили в Луганске

Основная часть ВСУ отошла из Артемовска в Часов Яр, заявили в Луганске - РИА Новости, 22.05.2023

Основная часть ВСУ отошла из Артемовска в Часов Яр, заявили в Луганске

Основные части ВСУ отошли из освобожденного российскими войсками Артемовска в Часов Яр, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:01

2023-05-22T13:01

2023-05-22T14:13

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей марочко

луганская народная республика

донецкая народная республика

артемовск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Основные части ВСУ отошли из освобожденного российскими войсками Артемовска в Часов Яр, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24"."Противник отошел в район населенного пункта Часов Яр. Там прошла частичная переброска сил после доукомплектования и на купянское, и на краснолиманское направления, но основные части остались именно в Часов Яре. Сейчас это следующий населенный пункт, который украинские боевики будут оборонять, потому что после Часов Яра там есть ряд мелких населенных пунктов, а дальше – обширные территории до следующего огромного укрепрайона Славянск-Краматорск-Дружковка. И силы будут работать на этих направлениях", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24". В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая о полном освобождении Артемовска в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

артемовск

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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