https://ria.ru/20230522/vsu-1873395494.html
Основная часть ВСУ отошла из Артемовска в Часов Яр, заявили в Луганске
Основная часть ВСУ отошла из Артемовска в Часов Яр, заявили в Луганске - РИА Новости, 22.05.2023
Основная часть ВСУ отошла из Артемовска в Часов Яр, заявили в Луганске
Основные части ВСУ отошли из освобожденного российскими войсками Артемовска в Часов Яр, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:01
2023-05-22T13:01
2023-05-22T14:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей марочко
луганская народная республика
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Основные части ВСУ отошли из освобожденного российскими войсками Артемовска в Часов Яр, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24"."Противник отошел в район населенного пункта Часов Яр. Там прошла частичная переброска сил после доукомплектования и на купянское, и на краснолиманское направления, но основные части остались именно в Часов Яре. Сейчас это следующий населенный пункт, который украинские боевики будут оборонять, потому что после Часов Яра там есть ряд мелких населенных пунктов, а дальше – обширные территории до следующего огромного укрепрайона Славянск-Краматорск-Дружковка. И силы будут работать на этих направлениях", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24". В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая о полном освобождении Артемовска в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Основная часть ВСУ отошла из Артемовска в Часов Яр, заявили в Луганске
Марочко сообщил о переходе основных частей ВСУ из освобожденного Артемовска в Часов Яр