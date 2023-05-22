https://ria.ru/20230522/vsu-1873367568.html

В Уфе вычислили мужчину, намеревавшегося вступить в ВСУ

В Уфе вычислили мужчину, намеревавшегося вступить в ВСУ - РИА Новости, 22.05.2023

В Уфе вычислили мужчину, намеревавшегося вступить в ВСУ

Сотрудники ФСБ вынесли официальное предостережение уфимцу, который планировал воевать против России на стороне Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:35

2023-05-22T11:35

2023-05-22T11:35

россия

украина

уфа

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безопасность

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УФА, 22 мая – РИА Новости. Сотрудники ФСБ вынесли официальное предостережение уфимцу, который планировал воевать против России на стороне Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. "Сотрудниками УФСБ установлено, что житель Уфы 1985 года рождения в период с сентября 2022 года по настоящее время имел намерение перейти на сторону Вооруженных сил Украины с целью участия в боевых действиях против Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уфимцу объявили официальное предостережение, что его действия могут попасть под статью УК РФ "Государственная измена", отметили в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии. Как отреагировал на это сам житель столицы Башкирии, не уточняется.

https://ria.ru/20230516/gosizmena-1872173850.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, уфа, фсб, безопасность