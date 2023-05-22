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В Уфе вычислили мужчину, намеревавшегося вступить в ВСУ
В Уфе вычислили мужчину, намеревавшегося вступить в ВСУ - РИА Новости, 22.05.2023
В Уфе вычислили мужчину, намеревавшегося вступить в ВСУ
Сотрудники ФСБ вынесли официальное предостережение уфимцу, который планировал воевать против России на стороне Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:35
2023-05-22T11:35
2023-05-22T11:35
россия
украина
уфа
фсб
безопасность
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УФА, 22 мая – РИА Новости. Сотрудники ФСБ вынесли официальное предостережение уфимцу, который планировал воевать против России на стороне Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. "Сотрудниками УФСБ установлено, что житель Уфы 1985 года рождения в период с сентября 2022 года по настоящее время имел намерение перейти на сторону Вооруженных сил Украины с целью участия в боевых действиях против Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уфимцу объявили официальное предостережение, что его действия могут попасть под статью УК РФ "Государственная измена", отметили в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии. Как отреагировал на это сам житель столицы Башкирии, не уточняется.
https://ria.ru/20230516/gosizmena-1872173850.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, уфа, фсб, безопасность
Россия, Украина, Уфа, ФСБ, Безопасность
В Уфе вычислили мужчину, намеревавшегося вступить в ВСУ
ФСБ вынесла предостережение уфимцу, планировавшему воевать на стороне Украины
УФА, 22 мая – РИА Новости. Сотрудники ФСБ вынесли официальное предостережение уфимцу, который планировал воевать против России на стороне Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
"Сотрудниками УФСБ установлено, что житель Уфы 1985 года рождения в период с сентября 2022 года по настоящее время имел намерение перейти на сторону Вооруженных сил Украины с целью участия в боевых действиях против Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уфимцу объявили официальное предостережение, что его действия могут попасть под статью УК РФ "Государственная измена", отметили в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии. Как отреагировал на это сам житель столицы Башкирии, не уточняется.
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