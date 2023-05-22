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В ЛНР рассказали, куда ВСУ перекидывают вышедших из Артемовска солдат - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/vsu-1873315004.html
В ЛНР рассказали, куда ВСУ перекидывают вышедших из Артемовска солдат
В ЛНР рассказали, куда ВСУ перекидывают вышедших из Артемовска солдат - РИА Новости, 22.05.2023
В ЛНР рассказали, куда ВСУ перекидывают вышедших из Артемовска солдат
Часть подразделений украинских войск, покинувших Артемовск, распределяют на Купянское и Краснолиманское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:04
2023-05-22T08:04
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Часть подразделений украинских войск, покинувших Артемовск, распределяют на Купянское и Краснолиманское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
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в мире, артемовск, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали, куда ВСУ перекидывают вышедших из Артемовска солдат

Марочко: часть вышедших из Артемовска солдат ВСУ перекидывают на другие направления

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные на улице Артемовска
Украинские военные на улице Артемовска - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные на улице Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Часть подразделений украинских войск, покинувших Артемовск, распределяют на Купянское и Краснолиманское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.
«

"После вывода уцелевших подразделений вооруженных формирований Украины из Артемовска некоторые батальоны после доукомплектования были перенаправлены в населенные пункты Кошаровка и Славянск (Купянское и Краснолиманское направление – ред.). Основная задача – усиление "выдохшихся" на этих направлениях других подразделений вооруженных формирований Украины", - сказал Марочко.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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