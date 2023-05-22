https://ria.ru/20230522/vsu-1873315004.html

В ЛНР рассказали, куда ВСУ перекидывают вышедших из Артемовска солдат

В ЛНР рассказали, куда ВСУ перекидывают вышедших из Артемовска солдат - РИА Новости, 22.05.2023

В ЛНР рассказали, куда ВСУ перекидывают вышедших из Артемовска солдат

Часть подразделений украинских войск, покинувших Артемовск, распределяют на Купянское и Краснолиманское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:04

2023-05-22T08:04

2023-05-22T08:04

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Часть подразделений украинских войск, покинувших Артемовск, распределяют на Купянское и Краснолиманское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

артемовск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, артемовск, андрей марочко, вооруженные силы украины