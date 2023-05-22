В ЛНР рассказали, куда ВСУ перекидывают вышедших из Артемовска солдат
Марочко: часть вышедших из Артемовска солдат ВСУ перекидывают на другие направления
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные на улице Артемовска
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные на улице Артемовска. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Часть подразделений украинских войск, покинувших Артемовск, распределяют на Купянское и Краснолиманское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.
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"После вывода уцелевших подразделений вооруженных формирований Украины из Артемовска некоторые батальоны после доукомплектования были перенаправлены в населенные пункты Кошаровка и Славянск (Купянское и Краснолиманское направление – ред.). Основная задача – усиление "выдохшихся" на этих направлениях других подразделений вооруженных формирований Украины", - сказал Марочко.