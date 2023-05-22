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Додик не будет поднимать тему Украины на встрече с Путиным

Додик не будет поднимать тему Украины на встрече с Путиным - РИА Новости, 22.05.2023

Додик не будет поднимать тему Украины на встрече с Путиным

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик не будет поднимать тему Украины на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, заявил... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:38

2023-05-22T08:38

2023-05-22T09:41

россия

украина

милорад додик

республика сербская

в мире

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик не будет поднимать тему Украины на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, заявил глава представительства РС в России Душко Перович в интервью РИА Новости. Ранее Додик заявил, что планирует 23 мая посетить Москву и встретиться с Путиным. Также Додик собирается проинформировать Путина об обстановке в Боснии и Герцеговине и об актуальной ситуации в Республике Сербской, "поскольку Россия является гарантом Дейтонских соглашений и, в связи с этим, несет ответственность за их выполнение", подчеркнул глава представительства Республики Сербской в России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Читайте интервью Душко Перовича полностью >>

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html

россия

украина

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россия, украина, милорад додик, республика сербская, в мире