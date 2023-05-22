Додик не будет поднимать тему Украины на встрече с Путиным
Глава представительства: президент Додик не будет затрагивать Украину на встрече с Путиным
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик не будет поднимать тему Украины на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, заявил глава представительства РС в России Душко Перович в интервью РИА Новости.
Ранее Додик заявил, что планирует 23 мая посетить Москву и встретиться с Путиным.
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"В отношении Украины президент Додик сам не будет задавать вопросы. Если Владимир Владимирович сочтет нужным, он сам проинформирует Милорада Додика в ходе их встречи о происходящем по украинскому направлении", - сказал Перович.
Также Додик собирается проинформировать Путина об обстановке в Боснии и Герцеговине и об актуальной ситуации в Республике Сербской, "поскольку Россия является гарантом Дейтонских соглашений и, в связи с этим, несет ответственность за их выполнение", подчеркнул глава представительства Республики Сербской в России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.