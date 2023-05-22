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Автор стратегии войны в Ираке раскрыл сценарий разгрома ВСУ - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 22.05.2023 (обновлено: 19:57 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/ukraina-1873492310.html
Автор стратегии войны в Ираке раскрыл сценарий разгрома ВСУ
Автор стратегии войны в Ираке раскрыл сценарий разгрома ВСУ - РИА Новости, 22.05.2023
Автор стратегии войны в Ираке раскрыл сценарий разгрома ВСУ
Заявленное западными СМИ и Киевом украинское контрнаступление может повторить судьбу провальной Арденнской операции немецких войск, написал в статье для The... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T19:53
2023-05-22T19:57
специальная военная операция на украине
в мире
харлан ульман
вооруженные силы украины
сша
украина
саддам хусейн
ирак
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заявленное западными СМИ и Киевом украинское контрнаступление может повторить судьбу провальной Арденнской операции немецких войск, написал в статье для The Hill старший советник Атлантического совета, один из авторов военной доктрины "Шок и трепет", американский офицер в отставке Харлан Ульман.По мнению эксперта, российские военные имеют шанс превратить контрнаступление ВСУ в поражение Киева.Сторонники Украины надеются, что ВСУ смогут повторить операцию "Буря в пустыне", в ходе которой возглавляемая США коалиция уничтожила армию Саддама Хусейна за 100 часов, изгнав ее из Кувейта в 1991 году. Этот сценарий был бы осуществим, если бы украинцам противостояла некомпетентная иракская армия, заключил Ульман.
https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873479850.html
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в мире, харлан ульман, вооруженные силы украины, сша, украина, саддам хусейн, ирак, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харлан Ульман, Вооруженные силы Украины, США, Украина, Саддам Хусейн, Ирак, Киев
Автор стратегии войны в Ираке раскрыл сценарий разгрома ВСУ

Автор стратегии войны в Ираке Ульман: ВСУ могут повторить судьбу немецкой армии в Арденнах

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заявленное западными СМИ и Киевом украинское контрнаступление может повторить судьбу провальной Арденнской операции немецких войск, написал в статье для The Hill старший советник Атлантического совета, один из авторов военной доктрины "Шок и трепет", американский офицер в отставке Харлан Ульман.
«
"В декабре 1944 года отчаявшаяся немецкая армия начала контратаку против наступающих англо-американских вооруженных сил в Бельгии. Шокированные союзники были сначала отброшены назад, но затем погодные условия изменились, что позволило ВВС США и Британии сорвать планы вермахта", — говорится в материале.
По мнению эксперта, российские военные имеют шанс превратить контрнаступление ВСУ в поражение Киева.
Сторонники Украины надеются, что ВСУ смогут повторить операцию "Буря в пустыне", в ходе которой возглавляемая США коалиция уничтожила армию Саддама Хусейна за 100 часов, изгнав ее из Кувейта в 1991 году. Этот сценарий был бы осуществим, если бы украинцам противостояла некомпетентная иракская армия, заключил Ульман.
Город Артемовск - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Повторил ошибку Гитлера. В США заговорили о поворотном моменте на Украине
Вчера, 18:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарлан УльманВооруженные силы УкраиныСШАУкраинаСаддам ХусейнИракКиев
 
 
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