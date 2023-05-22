https://ria.ru/20230522/ukraina-1873492310.html

Автор стратегии войны в Ираке раскрыл сценарий разгрома ВСУ

Автор стратегии войны в Ираке раскрыл сценарий разгрома ВСУ - РИА Новости, 22.05.2023

Автор стратегии войны в Ираке раскрыл сценарий разгрома ВСУ

Заявленное западными СМИ и Киевом украинское контрнаступление может повторить судьбу провальной Арденнской операции немецких войск, написал в статье для The... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T19:53

2023-05-22T19:53

2023-05-22T19:57

специальная военная операция на украине

в мире

харлан ульман

вооруженные силы украины

сша

украина

саддам хусейн

ирак

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заявленное западными СМИ и Киевом украинское контрнаступление может повторить судьбу провальной Арденнской операции немецких войск, написал в статье для The Hill старший советник Атлантического совета, один из авторов военной доктрины "Шок и трепет", американский офицер в отставке Харлан Ульман.По мнению эксперта, российские военные имеют шанс превратить контрнаступление ВСУ в поражение Киева.Сторонники Украины надеются, что ВСУ смогут повторить операцию "Буря в пустыне", в ходе которой возглавляемая США коалиция уничтожила армию Саддама Хусейна за 100 часов, изгнав ее из Кувейта в 1991 году. Этот сценарий был бы осуществим, если бы украинцам противостояла некомпетентная иракская армия, заключил Ульман.

https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873479850.html

сша

украина

ирак

киев

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, харлан ульман, вооруженные силы украины, сша, украина, саддам хусейн, ирак, киев