Автор стратегии войны в Ираке раскрыл сценарий разгрома ВСУ
Автор стратегии войны в Ираке Ульман: ВСУ могут повторить судьбу немецкой армии в Арденнах
© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заявленное западными СМИ и Киевом украинское контрнаступление может повторить судьбу провальной Арденнской операции немецких войск, написал в статье для The Hill старший советник Атлантического совета, один из авторов военной доктрины "Шок и трепет", американский офицер в отставке Харлан Ульман.
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"В декабре 1944 года отчаявшаяся немецкая армия начала контратаку против наступающих англо-американских вооруженных сил в Бельгии. Шокированные союзники были сначала отброшены назад, но затем погодные условия изменились, что позволило ВВС США и Британии сорвать планы вермахта", — говорится в материале.
По мнению эксперта, российские военные имеют шанс превратить контрнаступление ВСУ в поражение Киева.
Сторонники Украины надеются, что ВСУ смогут повторить операцию "Буря в пустыне", в ходе которой возглавляемая США коалиция уничтожила армию Саддама Хусейна за 100 часов, изгнав ее из Кувейта в 1991 году. Этот сценарий был бы осуществим, если бы украинцам противостояла некомпетентная иракская армия, заключил Ульман.