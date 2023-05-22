https://ria.ru/20230522/ukraina-1873398288.html

СМИ узнали, кто может войти в соглашение по безопасности для Украины

СМИ узнали, кто может войти в соглашение по безопасности для Украины - РИА Новости, 22.05.2023

СМИ узнали, кто может войти в соглашение по безопасности для Украины

США могут выступить главным гарантом в договоренностях по безопасности Украины при участии европейских членов НАТО, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:10

2023-05-22T13:10

2023-05-22T13:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США могут выступить главным гарантом в договоренностях по безопасности Украины при участии европейских членов НАТО, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на Фабриса Потье, помощника экс-генсека альянса Андерса Фога Расмуссена.Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что решение о вступлении Украины в НАТО является лучшим способом завершить конфликт в стране и "гарантировать мир в Европе". Он отметил, что "в дальнейшем уже в составе НАТО Украина сможет вместе с партнерами еще эффективнее защитить все европейские страны и другие регионы мира".Отмечается, что чиновники в ряде европейских страны, в том числе в Берлине и Париже, согласны с планом по безопасности для Киева, который будет основан на ряде двусторонних заверений.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это заявление, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230522/ukraina-1873343183.html

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

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сша

германия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, германия, франция, великобритания