Совет Украина-НАТО могут учредить на июльском саммите в Литве, пишут СМИ
WSJ пишет, что совет Украина-НАТО могут учредить на саммите альянса в Литве в июле
© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет Украина-НАТО могут учредить на саммите альянса в Литве в июле, ожидается, что его посетит Владимир Зеленский, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Зеленский примет участие в саммите НАТО в Литве, где, как ожидается, альянс создаст новый орган, известный как совет Украина-НАТО, который будет служить пропуском к будущему членству", - говорится в сообщении издания со ссылкой на европейских чиновников и источники в НАТО.
Как отмечают источники, у Киева будет право созывать заседание совета и обращаться за помощью, которая затем будет предоставляться отдельными странами-членами.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.