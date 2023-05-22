https://ria.ru/20230522/sovet-1873413332.html

Совет Украина-НАТО могут учредить на июльском саммите в Литве, пишут СМИ

Совет Украина-НАТО могут учредить на июльском саммите в Литве, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2023

Совет Украина-НАТО могут учредить на июльском саммите в Литве, пишут СМИ

Совет Украина-НАТО могут учредить на саммите альянса в Литве в июле, ожидается, что его посетит Владимир Зеленский, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:55

2023-05-22T13:55

2023-05-22T13:55

в мире

украина

киев

литва

владимир зеленский

джейк салливан

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет Украина-НАТО могут учредить на саммите альянса в Литве в июле, ожидается, что его посетит Владимир Зеленский, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Зеленский примет участие в саммите НАТО в Литве, где, как ожидается, альянс создаст новый орган, известный как совет Украина-НАТО, который будет служить пропуском к будущему членству", - говорится в сообщении издания со ссылкой на европейских чиновников и источники в НАТО. Как отмечают источники, у Киева будет право созывать заседание совета и обращаться за помощью, которая затем будет предоставляться отдельными странами-членами. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230522/nato-1873391910.html

https://ria.ru/20230522/f-16-1873410963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, литва, владимир зеленский, джейк салливан, йенс столтенберг, нато