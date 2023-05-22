Рейтинг@Mail.ru
Совет Украина-НАТО могут учредить на июльском саммите в Литве, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/sovet-1873413332.html
Совет Украина-НАТО могут учредить на июльском саммите в Литве, пишут СМИ
Совет Украина-НАТО могут учредить на июльском саммите в Литве, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2023
Совет Украина-НАТО могут учредить на июльском саммите в Литве, пишут СМИ
Совет Украина-НАТО могут учредить на саммите альянса в Литве в июле, ожидается, что его посетит Владимир Зеленский, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:55
2023-05-22T13:55
в мире
украина
киев
литва
владимир зеленский
джейк салливан
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет Украина-НАТО могут учредить на саммите альянса в Литве в июле, ожидается, что его посетит Владимир Зеленский, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Зеленский примет участие в саммите НАТО в Литве, где, как ожидается, альянс создаст новый орган, известный как совет Украина-НАТО, который будет служить пропуском к будущему членству", - говорится в сообщении издания со ссылкой на европейских чиновников и источники в НАТО. Как отмечают источники, у Киева будет право созывать заседание совета и обращаться за помощью, которая затем будет предоставляться отдельными странами-членами. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230522/nato-1873391910.html
https://ria.ru/20230522/f-16-1873410963.html
украина
киев
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29a7a4e577e6594f178527794526ce5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, литва, владимир зеленский, джейк салливан, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Киев, Литва, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Йенс Столтенберг, НАТО
Совет Украина-НАТО могут учредить на июльском саммите в Литве, пишут СМИ

WSJ пишет, что совет Украина-НАТО могут учредить на саммите альянса в Литве в июле

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет Украина-НАТО могут учредить на саммите альянса в Литве в июле, ожидается, что его посетит Владимир Зеленский, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Зеленский примет участие в саммите НАТО в Литве, где, как ожидается, альянс создаст новый орган, известный как совет Украина-НАТО, который будет служить пропуском к будущему членству", - говорится в сообщении издания со ссылкой на европейских чиновников и источники в НАТО.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по продвижению членства Украины
Вчера, 12:51
Как отмечают источники, у Киева будет право созывать заседание совета и обращаться за помощью, которая затем будет предоставляться отдельными странами-членами.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Летчик считает, что передача F-16 Украине не изменит ситуацию на фронте
Вчера, 13:48
 
В миреУкраинаКиевЛитваВладимир ЗеленскийДжейк СалливанЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала