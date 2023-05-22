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В Республике Сербской рассказали о давлении Запада из-за отказа от санкций - РИА Новости, 22.05.2023
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08:59 22.05.2023 (обновлено: 09:41 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873320526.html
В Республике Сербской рассказали о давлении Запада из-за отказа от санкций
В Республике Сербской рассказали о давлении Запада из-за отказа от санкций - РИА Новости, 22.05.2023
В Республике Сербской рассказали о давлении Запада из-за отказа от санкций
Россия в отличие от Запада никогда не ставила никаких условий Республике Сербской, а западные страны сейчас пытаются оказать давление на Баня-Луку из-за того,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:59
2023-05-22T09:41
россия
республика сербская
босния и герцеговина
нато
экономика
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Россия в отличие от Запада никогда не ставила никаких условий Республике Сербской, а западные страны сейчас пытаются оказать давление на Баня-Луку из-за того, что энтитет не позволяет Боснии и Герцеговине присоединиться к антироссийским санкциям, заявил в интервью РИА Новости глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович. "Мы очень уважаем российскую принципиальную позицию. В ходе всех встреч и разговоров лидеров, на которых я присутствовал, никогда не было речи о каких-то условиях, как это делает Запад: мол, вы нам сделаете то, а мы вам сделаем это, меняйте законы или делайте что-то еще. Россия никогда не ставила никаких условий", - сказал Перович. В то же время страны Запада, по его словам, пытаются оказывать на Республику Сербскую финансовое давление, например, МВФ отказал Баня-Луке в транше, который был согласован. "Западная Европа ввела против нас негласные санкции во всех сферах. Пытается заблокировать нас в финансовом плане", - заключил он. В России ранее указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Читайте интервью Душко Перовича полностью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html
https://ria.ru/20230518/konflikt-1872522192.html
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республика сербская
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россия, республика сербская, босния и герцеговина, нато, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, НАТО, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
В Республике Сербской рассказали о давлении Запада из-за отказа от санкций

Перович: Запад давит на Республику Сербскую из-за отказа вводить антироссийские санкции

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Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Россия в отличие от Запада никогда не ставила никаких условий Республике Сербской, а западные страны сейчас пытаются оказать давление на Баня-Луку из-за того, что энтитет не позволяет Боснии и Герцеговине присоединиться к антироссийским санкциям, заявил в интервью РИА Новости глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович.
"Мы очень уважаем российскую принципиальную позицию. В ходе всех встреч и разговоров лидеров, на которых я присутствовал, никогда не было речи о каких-то условиях, как это делает Запад: мол, вы нам сделаете то, а мы вам сделаем это, меняйте законы или делайте что-то еще. Россия никогда не ставила никаких условий", - сказал Перович.
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В то же время страны Запада, по его словам, пытаются оказывать на Республику Сербскую финансовое давление, например, МВФ отказал Баня-Луке в транше, который был согласован.
«
"Западу не нравится, что Республика Сербская блокирует Боснию и Герцеговину от присоединения к санкциям Евросоюза против России. Также Республика Сербская блокирует вступление Боснии и Герцеговины в НАТО", - заявил Перович.
"Западная Европа ввела против нас негласные санкции во всех сферах. Пытается заблокировать нас в финансовом плане", - заключил он.
В России ранее указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Читайте интервью Душко Перовича полностью >>
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