https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873320526.html

В Республике Сербской рассказали о давлении Запада из-за отказа от санкций

В Республике Сербской рассказали о давлении Запада из-за отказа от санкций - РИА Новости, 22.05.2023

В Республике Сербской рассказали о давлении Запада из-за отказа от санкций

Россия в отличие от Запада никогда не ставила никаких условий Республике Сербской, а западные страны сейчас пытаются оказать давление на Баня-Луку из-за того,... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:59

2023-05-22T08:59

2023-05-22T09:41

россия

республика сербская

босния и герцеговина

нато

экономика

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:22:3058:1742_1920x0_80_0_0_0993d6e06afd15ae5e013e45e6b4d1e6.jpg

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Россия в отличие от Запада никогда не ставила никаких условий Республике Сербской, а западные страны сейчас пытаются оказать давление на Баня-Луку из-за того, что энтитет не позволяет Боснии и Герцеговине присоединиться к антироссийским санкциям, заявил в интервью РИА Новости глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович. "Мы очень уважаем российскую принципиальную позицию. В ходе всех встреч и разговоров лидеров, на которых я присутствовал, никогда не было речи о каких-то условиях, как это делает Запад: мол, вы нам сделаете то, а мы вам сделаем это, меняйте законы или делайте что-то еще. Россия никогда не ставила никаких условий", - сказал Перович. В то же время страны Запада, по его словам, пытаются оказывать на Республику Сербскую финансовое давление, например, МВФ отказал Баня-Луке в транше, который был согласован. "Западная Европа ввела против нас негласные санкции во всех сферах. Пытается заблокировать нас в финансовом плане", - заключил он. В России ранее указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Читайте интервью Душко Перовича полностью >>

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html

https://ria.ru/20230518/konflikt-1872522192.html

россия

республика сербская

босния и герцеговина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, республика сербская, босния и герцеговина, нато, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции