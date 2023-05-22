Рейтинг@Mail.ru
Анкара ведет переговоры о снятии препятствий для оплаты продукции России - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873305147.html
Анкара ведет переговоры о снятии препятствий для оплаты продукции России
Анкара ведет переговоры о снятии препятствий для оплаты продукции России - РИА Новости, 22.05.2023
Анкара ведет переговоры о снятии препятствий для оплаты продукции России
Турецкая сторона совместно с ООН ведет переговоры с США и Великобританией по снятию препятствий для операций по оплате российской продукции, экспорт которой... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T03:07
2023-05-22T03:07
экономика
россия
сша
великобритания
дмитрий патрушев
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россельхозбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818884468_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_578aa9334208f04159411a2429c1c7e4.png
АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Турецкая сторона совместно с ООН ведет переговоры с США и Великобританией по снятию препятствий для операций по оплате российской продукции, экспорт которой планируется в рамках зерновой сделки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы, после этой даты ее действие будет прекращено. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявлял глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума РФ-ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор и не выполнены. В российском МИД, комментируя очередное продление сделки, заявили, что перекосы в ее имплементации должны быть исправлены как можно скорее. "Сейчас мы совместно с ООН ведем переговоры с западными странами, в основном, с США и Великобританией, чтобы устранить препятствия в финансовых операциях, когда российская продукция получит доступ на мировые рынки. Процесс сложный, но переговоры продолжаются. Могу сказать, что есть понимание того, что это нужно для беспрепятственной работы механизма", - сказал собеседник агентства. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230519/sdelka-1872949569.html
https://ria.ru/20230518/sdelka-1872760974.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818884468_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_acef26d6a5417e690fabb7360f997a49.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, великобритания, дмитрий патрушев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк, оон
Экономика, Россия, США, Великобритания, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россельхозбанк, ООН
Анкара ведет переговоры о снятии препятствий для оплаты продукции России

Источник: Анкара ведет переговоры с Западом о снятии препон для оплаты продукции России

© ИнфографикаПродуктовая сделка
Продуктовая сделка
© Инфографика
Продуктовая сделка. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Турецкая сторона совместно с ООН ведет переговоры с США и Великобританией по снятию препятствий для операций по оплате российской продукции, экспорт которой планируется в рамках зерновой сделки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы, после этой даты ее действие будет прекращено. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявлял глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума РФ-ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор и не выполнены. В российском МИД, комментируя очередное продление сделки, заявили, что перекосы в ее имплементации должны быть исправлены как можно скорее.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Эрдоган объяснил продление зерновой сделки "особыми отношениями" с Путиным
19 мая, 15:08
"Сейчас мы совместно с ООН ведем переговоры с западными странами, в основном, с США и Великобританией, чтобы устранить препятствия в финансовых операциях, когда российская продукция получит доступ на мировые рынки. Процесс сложный, но переговоры продолжаются. Могу сказать, что есть понимание того, что это нужно для беспрепятственной работы механизма", - сказал собеседник агентства.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Посол Украины в Турции Василий Боднар - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Посол Украины: зерновая сделка не включает выполнение требований России
18 мая, 20:33
 
ЭкономикаРоссияСШАВеликобританияДмитрий ПатрушевВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссельхозбанкООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала