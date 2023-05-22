https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873305147.html

Анкара ведет переговоры о снятии препятствий для оплаты продукции России

Анкара ведет переговоры о снятии препятствий для оплаты продукции России - РИА Новости, 22.05.2023

Анкара ведет переговоры о снятии препятствий для оплаты продукции России

Турецкая сторона совместно с ООН ведет переговоры с США и Великобританией по снятию препятствий для операций по оплате российской продукции, экспорт которой... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T03:07

2023-05-22T03:07

2023-05-22T03:07

экономика

россия

сша

великобритания

дмитрий патрушев

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россельхозбанк

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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Турецкая сторона совместно с ООН ведет переговоры с США и Великобританией по снятию препятствий для операций по оплате российской продукции, экспорт которой планируется в рамках зерновой сделки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы, после этой даты ее действие будет прекращено. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявлял глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума РФ-ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор и не выполнены. В российском МИД, комментируя очередное продление сделки, заявили, что перекосы в ее имплементации должны быть исправлены как можно скорее. "Сейчас мы совместно с ООН ведем переговоры с западными странами, в основном, с США и Великобританией, чтобы устранить препятствия в финансовых операциях, когда российская продукция получит доступ на мировые рынки. Процесс сложный, но переговоры продолжаются. Могу сказать, что есть понимание того, что это нужно для беспрепятственной работы механизма", - сказал собеседник агентства. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230519/sdelka-1872949569.html

https://ria.ru/20230518/sdelka-1872760974.html

россия

сша

великобритания

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экономика, россия, сша, великобритания, дмитрий патрушев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк, оон