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Эксперт предложил ввести четырехдневную рабочую неделю вместо шестидневной - РИА Новости, 22.05.2023
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14:28 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/rabota-1873423442.html
Эксперт предложил ввести четырехдневную рабочую неделю вместо шестидневной
Эксперт предложил ввести четырехдневную рабочую неделю вместо шестидневной - РИА Новости, 22.05.2023
Эксперт предложил ввести четырехдневную рабочую неделю вместо шестидневной
Высокое развитие технологий в России в настоящее время предполагает скорее введение в стране четырехдневной рабочей недели, чем шестидневной, заявил РИА Новости РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:28
2023-05-22T14:28
экономика
россия
общество
работа
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Высокое развитие технологий в России в настоящее время предполагает скорее введение в стране четырехдневной рабочей недели, чем шестидневной, заявил РИА Новости представитель собственника международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия" Владимир Жиганов. Ранее в понедельник "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" направила главе Минтруда Антону Котякову предложение ввести шестидневную рабочую неделю, что, по мнению объединения, повысит прочность экономики в условиях санкций. "Сейчас мы стоим на пороге индустрии 5.0, предполагающей синергию между людьми и автономными машинами. Последние выполняют множество рутинных функций гораздо быстрее и эффективнее, высвобождая время для человека", - сказал Жиганов. В связи с этим, по его убеждению, "на текущей стадии развития технологий и в реалиях российской экономики более оптимальным кажется решение о введении четырехдневной рабочей недели, чем уход в "ручной труд" при шестидневной неделе". При этом эксперт заметил, что шестидневная или даже семидневная рабочая неделя выглядит привлекательно для предпринимателей. "Это видно хотя бы на примере Китая, где частные компании трудятся с огромными переработками шесть дней в неделю по 10-12 часов. Таких примеров много, и это, конечно, завораживает. Великая отечественная война является неоспоримым примером для того периода, когда экономика перешла на "военный режим" и шестидневную рабочую неделю", - напомнил он. Но прошло почти 80 лет и технологии сильно развились, подчеркнул эксперт. "Тот опыт не релевантен современным условиям, мир давно поменялся. Человечество прошло разные периоды промышленных революций – механизацию, электрификацию, автоматизацию, не так давно наступила индустрия 4.0 с "интернетом вещей" и умным производством", - заключил он.
https://ria.ru/20230522/rabota-1873416696.html
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экономика, россия, общество, работа
Экономика, Россия, Общество, Работа
Эксперт предложил ввести четырехдневную рабочую неделю вместо шестидневной

Эксперт Жиганов: введение четырехдневной рабочей недели целесообразнее, чем шестидневной

© Pixabay / StartupStockPhotosБизнесмен во время работы за компьютером
Бизнесмен во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Pixabay / StartupStockPhotos
Бизнесмен во время работы за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Высокое развитие технологий в России в настоящее время предполагает скорее введение в стране четырехдневной рабочей недели, чем шестидневной, заявил РИА Новости представитель собственника международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия" Владимир Жиганов.
Ранее в понедельник "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" направила главе Минтруда Антону Котякову предложение ввести шестидневную рабочую неделю, что, по мнению объединения, повысит прочность экономики в условиях санкций.
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"Сейчас мы стоим на пороге индустрии 5.0, предполагающей синергию между людьми и автономными машинами. Последние выполняют множество рутинных функций гораздо быстрее и эффективнее, высвобождая время для человека", - сказал Жиганов.
В связи с этим, по его убеждению, "на текущей стадии развития технологий и в реалиях российской экономики более оптимальным кажется решение о введении четырехдневной рабочей недели, чем уход в "ручной труд" при шестидневной неделе".
При этом эксперт заметил, что шестидневная или даже семидневная рабочая неделя выглядит привлекательно для предпринимателей. "Это видно хотя бы на примере Китая, где частные компании трудятся с огромными переработками шесть дней в неделю по 10-12 часов. Таких примеров много, и это, конечно, завораживает. Великая отечественная война является неоспоримым примером для того периода, когда экономика перешла на "военный режим" и шестидневную рабочую неделю", - напомнил он.
Но прошло почти 80 лет и технологии сильно развились, подчеркнул эксперт. "Тот опыт не релевантен современным условиям, мир давно поменялся. Человечество прошло разные периоды промышленных революций – механизацию, электрификацию, автоматизацию, не так давно наступила индустрия 4.0 с "интернетом вещей" и умным производством", - заключил он.
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