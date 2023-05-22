https://ria.ru/20230522/proekt-1873448873.html
КПРФ предложила повысить НДФЛ на доходы свыше десяти миллионов рублей
КПРФ предложила повысить НДФЛ на доходы свыше десяти миллионов рублей - РИА Новости, 22.05.2023
КПРФ предложила повысить НДФЛ на доходы свыше десяти миллионов рублей
Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об установлении ставки подоходного налога (НДФЛ) в размере 30% для... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:22
2023-05-22T16:22
2023-05-22T16:28
россия
экономика
геннадий зюганов
кпрф
госдума рф
правительство рф
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об установлении ставки подоходного налога (НДФЛ) в размере 30% для доходов, превышающих 10 миллионов рублей в год, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента. В настоящее время базовая ставка налога на доходы физических лиц установлена в размере 13%, а в отношении сумм, превышающих 5 миллионов рублей в год, - 15%. "Фракция КПРФ предлагает ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы. А именно, сохраняя действующие ставки НДФЛ, ввести новую ставку в размере 30% для доходов свыше 10 миллионов рублей за налоговый период. При этом государственный бюджет получит не 250 миллиардов рублей единовременно, а ежегодно по 650 миллиардов рублей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Причем это изменение в налогообложении предлагается применять в отношении доходов, полученных начиная с 1 января текущего года. Однако правительство дало отрицательное заключение на законопроект. Кабмин полагает, что предлагаемые изменения "могут привести к уходу зарплат в тень, сокращению поступлений НДФЛ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и отчислений страховых взносов, что противоречит целям, определенным законопроектом". Кроме того, акты законодательства, которые устанавливают новые налоги, сборы, страховые взносы и повышают их размеры или иным образом ухудшают положение их плательщиков "обратной силы не имеют", отмечается в заключении.
https://ria.ru/20230517/sbor-1872415640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, геннадий зюганов, кпрф, госдума рф, правительство рф
Россия, Экономика, Геннадий Зюганов, КПРФ, Госдума РФ, Правительство РФ
КПРФ предложила повысить НДФЛ на доходы свыше десяти миллионов рублей
Правительство отклонило проект КПРФ о повышении НДФЛ на доходы в десять миллионов рублей
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об установлении ставки подоходного налога (НДФЛ) в размере 30% для доходов, превышающих 10 миллионов рублей в год, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных
нижней палаты парламента.
В настоящее время базовая ставка налога на доходы физических лиц установлена в размере 13%, а в отношении сумм, превышающих 5 миллионов рублей в год, - 15%.
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"Фракция КПРФ предлагает ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы. А именно, сохраняя действующие ставки НДФЛ, ввести новую ставку в размере 30% для доходов свыше 10 миллионов рублей за налоговый период. При этом государственный бюджет получит не 250 миллиардов рублей единовременно, а ежегодно по 650 миллиардов рублей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Причем это изменение в налогообложении предлагается применять в отношении доходов, полученных начиная с 1 января текущего года.
Однако правительство дало отрицательное заключение на законопроект. Кабмин полагает, что предлагаемые изменения "могут привести к уходу зарплат в тень, сокращению поступлений НДФЛ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и отчислений страховых взносов, что противоречит целям, определенным законопроектом".
Кроме того, акты законодательства, которые устанавливают новые налоги, сборы, страховые взносы и повышают их размеры или иным образом ухудшают положение их плательщиков "обратной силы не имеют", отмечается в заключении.
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