https://ria.ru/20230522/proekt-1873448873.html

КПРФ предложила повысить НДФЛ на доходы свыше десяти миллионов рублей

КПРФ предложила повысить НДФЛ на доходы свыше десяти миллионов рублей - РИА Новости, 22.05.2023

КПРФ предложила повысить НДФЛ на доходы свыше десяти миллионов рублей

Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об установлении ставки подоходного налога (НДФЛ) в размере 30% для... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:22

2023-05-22T16:22

2023-05-22T16:28

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геннадий зюганов

кпрф

госдума рф

правительство рф

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об установлении ставки подоходного налога (НДФЛ) в размере 30% для доходов, превышающих 10 миллионов рублей в год, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента. В настоящее время базовая ставка налога на доходы физических лиц установлена в размере 13%, а в отношении сумм, превышающих 5 миллионов рублей в год, - 15%. "Фракция КПРФ предлагает ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы. А именно, сохраняя действующие ставки НДФЛ, ввести новую ставку в размере 30% для доходов свыше 10 миллионов рублей за налоговый период. При этом государственный бюджет получит не 250 миллиардов рублей единовременно, а ежегодно по 650 миллиардов рублей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Причем это изменение в налогообложении предлагается применять в отношении доходов, полученных начиная с 1 января текущего года. Однако правительство дало отрицательное заключение на законопроект. Кабмин полагает, что предлагаемые изменения "могут привести к уходу зарплат в тень, сокращению поступлений НДФЛ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и отчислений страховых взносов, что противоречит целям, определенным законопроектом". Кроме того, акты законодательства, которые устанавливают новые налоги, сборы, страховые взносы и повышают их размеры или иным образом ухудшают положение их плательщиков "обратной силы не имеют", отмечается в заключении.

https://ria.ru/20230517/sbor-1872415640.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, геннадий зюганов, кпрф, госдума рф, правительство рф