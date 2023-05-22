https://ria.ru/20230522/prilepin-1873487880.html
Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя
Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя - РИА Новости, 22.05.2023
Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя
Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, ему проводят реабилитационные мероприятия, в том числе... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T19:25
2023-05-22T19:25
2023-05-22T19:25
нижегородская область
захар прилепин
справедливая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, ему проводят реабилитационные мероприятия, в том числе лечебную физкультуру, сообщили в пресс-службе Прилепина. "Состояние Захара Прилепина стабильное... Прилепину проводят реабилитационные мероприятия, в том числе активную и пассивную лечебную физкультуру", — рассказали в пресс-службе. Также запланирована консультация с врачами федеральных научно-медицинских центров для согласования дальнейшей тактики лечения и реабилитации. Прилепин остается в палате интенсивной терапии. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являвшийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног; 12 мая в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное, 19 мая писателю Прилепину провели успешную операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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нижегородская область, захар прилепин, справедливая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина
Нижегородская область, Захар Прилепин, Справедливая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя
В пресс-службе Прилепина сообщили, что состояние писателя стабильное
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, ему проводят реабилитационные мероприятия, в том числе лечебную физкультуру, сообщили в пресс-службе Прилепина.
"Состояние Захара Прилепина стабильное... Прилепину проводят реабилитационные мероприятия, в том числе активную и пассивную лечебную физкультуру", — рассказали в пресс-службе.
Также запланирована консультация с врачами федеральных научно-медицинских центров для согласования дальнейшей тактики лечения и реабилитации. Прилепин остается в палате интенсивной терапии.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области
. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являвшийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии
, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног; 12 мая в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное, 19 мая писателю Прилепину провели успешную операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе.
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