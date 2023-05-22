https://ria.ru/20230522/peregovory-1873428808.html

Конгресс США вредит переговорам с Ереваном, заявили в МИД Азербайджана

Конгресс США вредит переговорам с Ереваном, заявили в МИД Азербайджана - РИА Новости, 22.05.2023

Конгресс США вредит переговорам с Ереваном, заявили в МИД Азербайджана

Находящийся с визитом в США заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в понедельник заявил, что односторонние резолюции Конгресса США... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:46

2023-05-22T14:46

2023-05-22T14:47

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БАКУ, 22 мая – РИА Новости. Находящийся с визитом в США заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в понедельник заявил, что односторонние резолюции Конгресса США наносят ущерб мирным переговорам Баку и Еревана, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД. "Находящийся с визитом в США заместитель МИД Азербайджана Эльнур Мамедов на встречах с членами Сената США сенатором Томом Котоном, сенатором Беном Кардином, членами Палаты представителей Конгресса Джаком Бергманом, Чаком Флайшменом, Майком Эзелем и Робертом Адерхольтом заявил, что односторонние резолюции Конгресса США наносят ущерб мирным переговорам Баку и Еревана. Радикальные армянские организации, действующие в США, в связи с учреждением пограничного пропускного пункта "Лачин" (на армяно-азербайджанской границе – ред.) предоставляют членам Конгресса недостоверную и необоснованную информацию", - говорится в сообщении. Ранее, США выразили глубокую обеспокоенность в связи с тем, что Баку установил в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт. В резолюции Госдепартамента подчеркивается, что этот шаг Азербайджана подрывает усилия по установлению доверия в мирном процессе. Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230522/karabakh-1873394563.html

https://ria.ru/20230419/ssha-1866189569.html

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