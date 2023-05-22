Конгресс США вредит переговорам с Ереваном, заявили в МИД Азербайджана
МИД Азербайджана: резолюции Конгресса США наносят вред переговорам между Баку и Ереваном
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
БАКУ, 22 мая – РИА Новости. Находящийся с визитом в США заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в понедельник заявил, что односторонние резолюции Конгресса США наносят ущерб мирным переговорам Баку и Еревана, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
"Находящийся с визитом в США заместитель МИД Азербайджана Эльнур Мамедов на встречах с членами Сената США сенатором Томом Котоном, сенатором Беном Кардином, членами Палаты представителей Конгресса Джаком Бергманом, Чаком Флайшменом, Майком Эзелем и Робертом Адерхольтом заявил, что односторонние резолюции Конгресса США наносят ущерб мирным переговорам Баку и Еревана. Радикальные армянские организации, действующие в США, в связи с учреждением пограничного пропускного пункта "Лачин" (на армяно-азербайджанской границе – ред.) предоставляют членам Конгресса недостоверную и необоснованную информацию", - говорится в сообщении.
Ранее, США выразили глубокую обеспокоенность в связи с тем, что Баку установил в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт. В резолюции Госдепартамента подчеркивается, что этот шаг Азербайджана подрывает усилия по установлению доверия в мирном процессе.
Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.