https://ria.ru/20230522/panin-1873332932.html

Алексея Панина объявили в розыск

Алексея Панина объявили в розыск - РИА Новости, 22.05.2023

Алексея Панина объявили в розыск

МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:03

2023-05-22T10:03

2023-05-22T10:11

культура

россия

алексей панин

происшествия

новости культуры

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина, следует из ведомственной базы разыскиваемых.Карточка Панина появилась в базе розыска ведомства в понедельник утром. "Панин Алексей Вячеславович", - указано в ней. В начале мая источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на Панина завели уголовное дело об оправдании терроризма.Панин неоднократно негативно высказывался против России и СВО. Кроме того, актер не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о неоднозначной победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Петербурге.

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, алексей панин, происшествия, новости культуры