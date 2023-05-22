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Алексея Панина объявили в розыск - РИА Новости, 22.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:03 22.05.2023 (обновлено: 10:11 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/panin-1873332932.html
Алексея Панина объявили в розыск
Алексея Панина объявили в розыск - РИА Новости, 22.05.2023
Алексея Панина объявили в розыск
МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:03
2023-05-22T10:11
культура
россия
алексей панин
происшествия
новости культуры
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина, следует из ведомственной базы разыскиваемых.Карточка Панина появилась в базе розыска ведомства в понедельник утром. "Панин Алексей Вячеславович", - указано в ней. В начале мая источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на Панина завели уголовное дело об оправдании терроризма.Панин неоднократно негативно высказывался против России и СВО. Кроме того, актер не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о неоднозначной победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Петербурге.
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россия, алексей панин, происшествия, новости культуры
Культура, Россия, Алексей Панин, Происшествия, Новости культуры
Алексея Панина объявили в розыск

МВД объявило в розыск актера Алексея Панина

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Актер Алексей Панин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
Карточка Панина появилась в базе розыска ведомства в понедельник утром. "Панин Алексей Вячеславович", - указано в ней. В начале мая источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на Панина завели уголовное дело об оправдании терроризма.
Панин неоднократно негативно высказывался против России и СВО. Кроме того, актер не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о неоднозначной победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Петербурге.
 
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