https://ria.ru/20230522/oteli-1873377972.html
Эксперты рассказали, сколько москвичей бронируют отели в своем городе
Эксперты рассказали, сколько москвичей бронируют отели в своем городе - РИА Новости, 22.05.2023
Эксперты рассказали, сколько москвичей бронируют отели в своем городе
Треть номеров в гостиницах столицы весной бронируют сами москвичи, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:50
2023-05-22T14:50
2023-05-22T14:50
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Треть номеров в гостиницах столицы весной бронируют сами москвичи, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали отельные заказы и выяснили, что 36,8 процента номеров в Москве выкупают сами горожане.Они проводят в отелях в среднем 1,7 дня, чаще всего вдвоем (усредненный показатель 1,6). Наиболее популярны гостиницы категории три звезды, их выбирает треть (32,9 процента) пользователей. Стоимость номера начинается от 1,9 тысяч рублей в сутки."Четверки" также востребованы, их предпочитает 31,9 процента клиентов. Пребывание в отеле категории пять звезд стоит как минимум 5,8 тысячи рублей. Эту сумму готовы потратить 18,8 процента гостей. Остальные проводят время в менее комфортных условиях.В Санкт-Петербурге 15,2 процента местных жителей бронируют отели в своем городе. Постояльцы проводят там в среднем 2,2 дня и также в основном вдвоем (среднее число гостей — 1,7). Правда, почти половина – 43,8 процента – отдают предпочтение объектам размещения с двумя звездами и меньше. Стоимость номера начинается от 800 рублей в сутки. Четверть (26 процентов) отправляются в "четверки" и платят за них от трех тысяч рублей за день. Столько же проводит время в "трешках", отдавая о двух тысяч рублей. Сумму от девяти тысяч рублей готовы потратить 4,3 процента постояльцев, они выбирают отель категории пять звезд.
https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, москва, санкт-петербург, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Москва, Санкт-Петербург, Отели, Гостиницы
Эксперты рассказали, сколько москвичей бронируют отели в своем городе
OneTwoTrip: треть отелей в Москве весной бронировали жители города
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Треть номеров в гостиницах столицы весной бронируют сами москвичи, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали отельные заказы и выяснили, что 36,8 процента номеров в Москве
выкупают сами горожане.
Они проводят в отелях в среднем 1,7 дня, чаще всего вдвоем (усредненный показатель 1,6). Наиболее популярны гостиницы категории три звезды, их выбирает треть (32,9 процента) пользователей. Стоимость номера начинается от 1,9 тысяч рублей в сутки.
"Четверки" также востребованы, их предпочитает 31,9 процента клиентов. Пребывание в отеле категории пять звезд стоит как минимум 5,8 тысячи рублей. Эту сумму готовы потратить 18,8 процента гостей. Остальные проводят время в менее комфортных условиях.
В Санкт-Петербурге
15,2 процента местных жителей бронируют отели в своем городе. Постояльцы проводят там в среднем 2,2 дня и также в основном вдвоем (среднее число гостей — 1,7). Правда, почти половина – 43,8 процента – отдают предпочтение объектам размещения с двумя звездами и меньше. Стоимость номера начинается от 800 рублей в сутки. Четверть (26 процентов) отправляются в "четверки" и платят за них от трех тысяч рублей за день. Столько же проводит время в "трешках", отдавая о двух тысяч рублей. Сумму от девяти тысяч рублей готовы потратить 4,3 процента постояльцев, они выбирают отель категории пять звезд.
Легенды для туристов: тайны самых известных отелей в СССР