Додик лично вручит Путину орден Республики Сербской

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"Мы очень уважаем российскую принципиальную позицию. В ходе всех встреч и разговоров лидеров, на которых я присутствовал, никогда не было речи о каких-то условиях, как это делает Запад: мол, вы нам сделаете то, а мы вам сделаем это, меняйте законы или делайте что-то еще. Россия никогда не ставила никаких условий. Это же касается и экономических вопросов, взаимодействия", - подчеркнул Перович.