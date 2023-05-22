https://ria.ru/20230522/orden-1873316622.html
Додик лично вручит Путину орден Республики Сербской
Додик лично вручит Путину орден Республики Сербской - РИА Новости, 22.05.2023
Додик лично вручит Путину орден Республики Сербской
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик лично вручит президенту РФ Владимиру Путину орден Республики Сербской в ходе... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:27
2023-05-22T08:27
2023-05-22T09:40
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милорад додик
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик лично вручит президенту РФ Владимиру Путину орден Республики Сербской в ходе запланированного визита в Москву, заявил глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович в интервью РИА Новости.Ранее Додик заявил, что планирует 23 мая посетить Москву и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным."Да, президент наградил президента Путина орденом за заслуги, в том числе и в качестве благодарности России за соответствующую поддержку. Он вручит этот орден в ходе визита", - сказал он.В начале года Додик заочно наградил российского лидера орденом Республики Сербской на ожерелье. Позднее посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов сообщил, что лидер Республики Сербской лично вручит награду Путину в Москве.Читайте интервью Душко Перовича полностью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика сербская, москва, милорад додик, владимир путин, в мире
Россия, Республика Сербская, Москва, Милорад Додик, Владимир Путин, В мире
Додик лично вручит Путину орден Республики Сербской
Додик лично вручит Путину орден Республики Сербской во время визита в Москву
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик лично вручит президенту РФ Владимиру Путину орден Республики Сербской в ходе запланированного визита в Москву, заявил глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович в интервью РИА Новости.
Ранее Додик заявил, что планирует 23 мая посетить Москву и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
"Да, президент наградил президента Путина орденом за заслуги, в том числе и в качестве благодарности России за соответствующую поддержку. Он вручит этот орден в ходе визита", - сказал он.
«
"Мы очень уважаем российскую принципиальную позицию. В ходе всех встреч и разговоров лидеров, на которых я присутствовал, никогда не было речи о каких-то условиях, как это делает Запад: мол, вы нам сделаете то, а мы вам сделаем это, меняйте законы или делайте что-то еще. Россия никогда не ставила никаких условий. Это же касается и экономических вопросов, взаимодействия", - подчеркнул Перович.
В начале года Додик заочно наградил российского лидера орденом Республики Сербской на ожерелье. Позднее посол России в Боснии и Герцеговине
Игорь Калабухов сообщил, что лидер Республики Сербской лично вручит награду Путину в Москве.
Президент Республики Сербской Додик может приехать на ПМЭФ