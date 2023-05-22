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Дания готова помочь в обучении ВСУ управлению F-16 - РИА Новости, 22.05.2023
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18:29 22.05.2023 (обновлено: 18:58 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/obuchenie-1873479233.html
Дания готова помочь в обучении ВСУ управлению F-16
Дания готова помочь в обучении ВСУ управлению F-16 - РИА Новости, 22.05.2023
Дания готова помочь в обучении ВСУ управлению F-16
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что Дания готова сыграть ключевую роль в подготовке украинских военных к управлению... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:29
2023-05-22T18:58
украина
ларс лёкке расмуссен
нато
f-16
министерство обороны сша
евросоюз
дания
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что Дания готова сыграть ключевую роль в подготовке украинских военных к управлению истребителями F-16, при этом, по его словам, в понедельник на встрече глав военных ведомств "Северной группы", состоящей из стран НАТО и ЕС, проявили к этому "дальнейший интерес. "Большая поддержка цели подготовки пилотов F16 для Украины. Важный стратегический шаг в долгосрочной перспективе. Дания готова играть ключевую роль. На встрече в Варшаве проявился дальнейший интерес к внесению вклада", - говорится в заявлении Поульсена, размещенном на странице министерства обороны Дании в Twitter. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что на данный момент слишком рано говорить о передаче Украине истребителей F-16, однако следует начать обучение украинских военных управлению этими самолетами. Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873464977.html
https://ria.ru/20230402/istrebiteli-1862427670.html
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украина, ларс лёкке расмуссен, нато, f-16, министерство обороны сша, евросоюз, дания
Украина, Ларс Лёкке Расмуссен, НАТО, F-16, Министерство обороны США, Евросоюз, Дания
Дания готова помочь в обучении ВСУ управлению F-16

Минобороны Дании готово сыграть ключевую роль в подготовке ВСУ управлению F-16

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что Дания готова сыграть ключевую роль в подготовке украинских военных к управлению истребителями F-16, при этом, по его словам, в понедельник на встрече глав военных ведомств "Северной группы", состоящей из стран НАТО и ЕС, проявили к этому "дальнейший интерес.
"Большая поддержка цели подготовки пилотов F16 для Украины. Важный стратегический шаг в долгосрочной перспективе. Дания готова играть ключевую роль. На встрече в Варшаве проявился дальнейший интерес к внесению вклада", - говорится в заявлении Поульсена, размещенном на странице министерства обороны Дании в Twitter.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Пентагон считает, что поставка F-16 не поможет Киеву изменить ход конфликта
Вчера, 17:29
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что на данный момент слишком рано говорить о передаче Украине истребителей F-16, однако следует начать обучение украинских военных управлению этими самолетами.
Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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