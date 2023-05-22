https://ria.ru/20230522/obuchenie-1873479233.html

Дания готова помочь в обучении ВСУ управлению F-16

Дания готова помочь в обучении ВСУ управлению F-16 - РИА Новости, 22.05.2023

Дания готова помочь в обучении ВСУ управлению F-16

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что Дания готова сыграть ключевую роль в подготовке украинских военных к управлению... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:29

2023-05-22T18:29

2023-05-22T18:58

украина

ларс лёкке расмуссен

нато

f-16

министерство обороны сша

евросоюз

дания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/12/942781209_0:0:3888:2188_1920x0_80_0_0_b6e2833d5bdc212a2679e5f10c95f03f.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что Дания готова сыграть ключевую роль в подготовке украинских военных к управлению истребителями F-16, при этом, по его словам, в понедельник на встрече глав военных ведомств "Северной группы", состоящей из стран НАТО и ЕС, проявили к этому "дальнейший интерес. "Большая поддержка цели подготовки пилотов F16 для Украины. Важный стратегический шаг в долгосрочной перспективе. Дания готова играть ключевую роль. На встрече в Варшаве проявился дальнейший интерес к внесению вклада", - говорится в заявлении Поульсена, размещенном на странице министерства обороны Дании в Twitter. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что на данный момент слишком рано говорить о передаче Украине истребителей F-16, однако следует начать обучение украинских военных управлению этими самолетами. Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873464977.html

https://ria.ru/20230402/istrebiteli-1862427670.html

украина

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ларс лёкке расмуссен, нато, f-16, министерство обороны сша, евросоюз, дания