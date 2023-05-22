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Шольц высказался о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 22.05.2023
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10:45 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/nato-1873346497.html
Шольц высказался о вступлении Украины в НАТО
Шольц высказался о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 22.05.2023
Шольц высказался о вступлении Украины в НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу Welt, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:45
2023-05-22T10:45
в мире
украина
олаф шольц
нато
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БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу Welt, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем. "В 2008 году в Бухаресте НАТО приняла решения, в которых была сформулирована долгосрочная перспектива. Всем ясно, что в обозримом будущем этого (вступления Украины в НАТО - ред.) не произойдет. В том числе и потому, что критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина в настоящее время не может выполнить", - заявил он. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но добавил, что хотел бы получить от партнеров поддержку в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подтвердил позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля в Вильнюсе, кроме приглашения в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230520/nato-1873060055.html
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в мире, украина, олаф шольц, нато
В мире, Украина, Олаф Шольц, НАТО
Шольц высказался о вступлении Украины в НАТО

Канцлер Германии Шольц: Украина не станет членом НАТО в обозримом будущем

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу Welt, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем.
"В 2008 году в Бухаресте НАТО приняла решения, в которых была сформулирована долгосрочная перспектива. Всем ясно, что в обозримом будущем этого (вступления Украины в НАТО - ред.) не произойдет. В том числе и потому, что критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина в настоящее время не может выполнить", - заявил он.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
В США назвали три причины не принимать Украину в НАТО
20 мая, 01:38
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но добавил, что хотел бы получить от партнеров поддержку в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подтвердил позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля в Вильнюсе, кроме приглашения в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Медведев предупредил о последствиях принятия Украины в НАТО
18 мая, 10:46
 
В миреУкраинаОлаф ШольцНАТО
 
 
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