https://ria.ru/20230522/mesh-1873501375.html

Подписано соглашение об интеграции МЭШ в школы Подмосковья

Подписано соглашение об интеграции МЭШ в школы Подмосковья - РИА Новости, 22.05.2023

Подписано соглашение об интеграции МЭШ в школы Подмосковья

Сервис Московской электронной школы (МЭШ) будет внедрен в образовательные учреждения Московской области как региональный сегмент ФГИС "Моя школа",... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T20:40

2023-05-22T20:40

2023-05-22T20:40

год педагога и наставника

общество

образование - общество

образование

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869779376_0:79:2000:1204_1920x0_80_0_0_bc9ce5ddd8f6ed47b946eb8a29bdb80f.jpg

КРАСНОГОРСК (Московская область), 22 мая - РИА Новости. Сервис Московской электронной школы (МЭШ) будет внедрен в образовательные учреждения Московской области как региональный сегмент ФГИС "Моя школа", соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник. Церемония подписания состоялась в Доме правительства Московской области в присутствии министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. "С Московской областью у нас целый ряд направлений, по которым мы двигаемся совместно. Это и экология, и транспорт, и обеспечение водоснабжением, энергетикой и так далее. Сегодняшнее подписание соглашения о создании единой платформы электронного образования - это, по сути дела, еще один шаг по совместной работе, которая дает... дополнительные возможности как Москве, так и Московской области", - сказал Собянин журналистам после церемонии подписания соглашения. Мэр добавил, что МЭШ развивается с 2016 года. В настоящее время библиотекой проекта пользуются более 6 млн человек со всей страны. "Мы с Москвой работаем по разным направлениям в партнерстве. Образование - это стратегическое направление. От этих подписаний, самое главное, выигрывает ученик, наши дети выигрывают, а также учитель, который пользуется электронным дневником и электронной системой. Это позволяет выявлять и таланты у наших детей, и соответственно, если учителю необходимо повысить свое мастерство, этот инструмент позволяет это сделать. Я хочу поблагодарить команду, которая работала и занималась настройкой этой системы", - добавил в свою очередь Воробьев, отметив, что проект будет интегрирован в школы Подмосковья к новому учебному году.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование - общество, образование, сн_образование, социальный навигатор