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Подписано соглашение об интеграции МЭШ в школы Подмосковья - РИА Новости, 22.05.2023
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Год педагога и наставника
 
20:40 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/mesh-1873501375.html
Подписано соглашение об интеграции МЭШ в школы Подмосковья
Подписано соглашение об интеграции МЭШ в школы Подмосковья - РИА Новости, 22.05.2023
Подписано соглашение об интеграции МЭШ в школы Подмосковья
Сервис Московской электронной школы (МЭШ) будет внедрен в образовательные учреждения Московской области как региональный сегмент ФГИС "Моя школа",... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:40
2023-05-22T20:40
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 22 мая - РИА Новости. Сервис Московской электронной школы (МЭШ) будет внедрен в образовательные учреждения Московской области как региональный сегмент ФГИС "Моя школа", соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник. Церемония подписания состоялась в Доме правительства Московской области в присутствии министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. "С Московской областью у нас целый ряд направлений, по которым мы двигаемся совместно. Это и экология, и транспорт, и обеспечение водоснабжением, энергетикой и так далее. Сегодняшнее подписание соглашения о создании единой платформы электронного образования - это, по сути дела, еще один шаг по совместной работе, которая дает... дополнительные возможности как Москве, так и Московской области", - сказал Собянин журналистам после церемонии подписания соглашения. Мэр добавил, что МЭШ развивается с 2016 года. В настоящее время библиотекой проекта пользуются более 6 млн человек со всей страны. "Мы с Москвой работаем по разным направлениям в партнерстве. Образование - это стратегическое направление. От этих подписаний, самое главное, выигрывает ученик, наши дети выигрывают, а также учитель, который пользуется электронным дневником и электронной системой. Это позволяет выявлять и таланты у наших детей, и соответственно, если учителю необходимо повысить свое мастерство, этот инструмент позволяет это сделать. Я хочу поблагодарить команду, которая работала и занималась настройкой этой системы", - добавил в свою очередь Воробьев, отметив, что проект будет интегрирован в школы Подмосковья к новому учебному году.
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Подписано соглашение об интеграции МЭШ в школы Подмосковья

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в компьютерном классе
Ученики в компьютерном классе - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК (Московская область), 22 мая - РИА Новости. Сервис Московской электронной школы (МЭШ) будет внедрен в образовательные учреждения Московской области как региональный сегмент ФГИС "Моя школа", соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник.
Церемония подписания состоялась в Доме правительства Московской области в присутствии министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.
"С Московской областью у нас целый ряд направлений, по которым мы двигаемся совместно. Это и экология, и транспорт, и обеспечение водоснабжением, энергетикой и так далее. Сегодняшнее подписание соглашения о создании единой платформы электронного образования - это, по сути дела, еще один шаг по совместной работе, которая дает... дополнительные возможности как Москве, так и Московской области", - сказал Собянин журналистам после церемонии подписания соглашения.
Мэр добавил, что МЭШ развивается с 2016 года. В настоящее время библиотекой проекта пользуются более 6 млн человек со всей страны.
"Мы с Москвой работаем по разным направлениям в партнерстве. Образование - это стратегическое направление. От этих подписаний, самое главное, выигрывает ученик, наши дети выигрывают, а также учитель, который пользуется электронным дневником и электронной системой. Это позволяет выявлять и таланты у наших детей, и соответственно, если учителю необходимо повысить свое мастерство, этот инструмент позволяет это сделать. Я хочу поблагодарить команду, которая работала и занималась настройкой этой системы", - добавил в свою очередь Воробьев, отметив, что проект будет интегрирован в школы Подмосковья к новому учебному году.
 
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