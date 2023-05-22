https://ria.ru/20230522/mesh-1873501375.html
Подписано соглашение об интеграции МЭШ в школы Подмосковья
Подписано соглашение об интеграции МЭШ в школы Подмосковья - РИА Новости, 22.05.2023
Подписано соглашение об интеграции МЭШ в школы Подмосковья
Сервис Московской электронной школы (МЭШ) будет внедрен в образовательные учреждения Московской области как региональный сегмент ФГИС "Моя школа",... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:40
2023-05-22T20:40
2023-05-22T20:40
год педагога и наставника
общество
образование - общество
образование
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869779376_0:79:2000:1204_1920x0_80_0_0_bc9ce5ddd8f6ed47b946eb8a29bdb80f.jpg
КРАСНОГОРСК (Московская область), 22 мая - РИА Новости. Сервис Московской электронной школы (МЭШ) будет внедрен в образовательные учреждения Московской области как региональный сегмент ФГИС "Моя школа", соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник. Церемония подписания состоялась в Доме правительства Московской области в присутствии министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. "С Московской областью у нас целый ряд направлений, по которым мы двигаемся совместно. Это и экология, и транспорт, и обеспечение водоснабжением, энергетикой и так далее. Сегодняшнее подписание соглашения о создании единой платформы электронного образования - это, по сути дела, еще один шаг по совместной работе, которая дает... дополнительные возможности как Москве, так и Московской области", - сказал Собянин журналистам после церемонии подписания соглашения. Мэр добавил, что МЭШ развивается с 2016 года. В настоящее время библиотекой проекта пользуются более 6 млн человек со всей страны. "Мы с Москвой работаем по разным направлениям в партнерстве. Образование - это стратегическое направление. От этих подписаний, самое главное, выигрывает ученик, наши дети выигрывают, а также учитель, который пользуется электронным дневником и электронной системой. Это позволяет выявлять и таланты у наших детей, и соответственно, если учителю необходимо повысить свое мастерство, этот инструмент позволяет это сделать. Я хочу поблагодарить команду, которая работала и занималась настройкой этой системы", - добавил в свою очередь Воробьев, отметив, что проект будет интегрирован в школы Подмосковья к новому учебному году.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869779376_0:0:1857:1392_1920x0_80_0_0_f4460ddbfba24bba631aed57ebf5bdb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, образование, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Образование - Общество, Образование, СН_Образование, Социальный навигатор
КРАСНОГОРСК (Московская область), 22 мая - РИА Новости. Сервис Московской электронной школы (МЭШ) будет внедрен в образовательные учреждения Московской области как региональный сегмент ФГИС "Моя школа", соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник.
Церемония подписания состоялась в Доме правительства Московской области в присутствии министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.
"С Московской областью у нас целый ряд направлений, по которым мы двигаемся совместно. Это и экология, и транспорт, и обеспечение водоснабжением, энергетикой и так далее. Сегодняшнее подписание соглашения о создании единой платформы электронного образования - это, по сути дела, еще один шаг по совместной работе, которая дает... дополнительные возможности как Москве, так и Московской области", - сказал Собянин журналистам после церемонии подписания соглашения.
Мэр добавил, что МЭШ развивается с 2016 года. В настоящее время библиотекой проекта пользуются более 6 млн человек со всей страны.
"Мы с Москвой работаем по разным направлениям в партнерстве. Образование - это стратегическое направление. От этих подписаний, самое главное, выигрывает ученик, наши дети выигрывают, а также учитель, который пользуется электронным дневником и электронной системой. Это позволяет выявлять и таланты у наших детей, и соответственно, если учителю необходимо повысить свое мастерство, этот инструмент позволяет это сделать. Я хочу поблагодарить команду, которая работала и занималась настройкой этой системы", - добавил в свою очередь Воробьев, отметив, что проект будет интегрирован в школы Подмосковья к новому учебному году.