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Россия и Вьетнам подписали меморандум об изучении русского языка - РИА Новости, 22.05.2023
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15:05 22.05.2023 (обновлено: 15:28 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/memorandum-1873432943.html
Россия и Вьетнам подписали меморандум об изучении русского языка
Россия и Вьетнам подписали меморандум об изучении русского языка - РИА Новости, 22.05.2023
Россия и Вьетнам подписали меморандум об изучении русского языка
Меморандум о взаимопонимании в сфере изучения русского языка подписали представители Фонда содействия развитию русско-вьетнамского сотрудничества "Традиции и... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:05
2023-05-22T15:28
россия
вьетнам
санкт-петербург
михаил мишустин
в мире
русский язык в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании в сфере изучения русского языка подписали представители Фонда содействия развитию русско-вьетнамского сотрудничества "Традиции и дружба" и РГПУ имени А.И. Герцена в завершении Недели Вьетнама в Санкт-Петербурге, сообщает интернет-издание VietnamNet. "Изучение русского языка помогает расширять двустороннюю коммуникацию и понимание между людьми", – отметил председатель Ассоциации вьетнамцев в России До Суан Хоанг. Уточняется, что документ будет способствовать укреплению связей между народами двух государств. По словам ректора РГПУ имени А.И. Герцена Сергея Тарасова, соглашение позволит создать "реальные условия для изучения русского языка во Вьетнаме и вьетнамского – в России". Тарасов добавил, что первая группа по изучению русского языка может открыться в российском университете уже осенью 2023 года. Ранее, в конце 2022 года, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о желании Москвы расширять культурно-гуманитарное взаимодействие с Ханоем. Он добавил, что Россия приветствует решение восстановить русский язык в качестве первого иностранного в школьной программе.
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россия, вьетнам, санкт-петербург, михаил мишустин, в мире, русский язык в мире
Россия, Вьетнам, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, В мире, Русский язык в мире
Россия и Вьетнам подписали меморандум об изучении русского языка

Россия и Вьетнам подписали меморандум о взаимопонимании в сфере изучения русского языка

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинь во время встречи в Ханое
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава Единой России Дмитрий Медведев и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинь во время встречи в Ханое - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинь во время встречи в Ханое
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании в сфере изучения русского языка подписали представители Фонда содействия развитию русско-вьетнамского сотрудничества "Традиции и дружба" и РГПУ имени А.И. Герцена в завершении Недели Вьетнама в Санкт-Петербурге, сообщает интернет-издание VietnamNet.
"Изучение русского языка помогает расширять двустороннюю коммуникацию и понимание между людьми", – отметил председатель Ассоциации вьетнамцев в России До Суан Хоанг. Уточняется, что документ будет способствовать укреплению связей между народами двух государств.
По словам ректора РГПУ имени А.И. Герцена Сергея Тарасова, соглашение позволит создать "реальные условия для изучения русского языка во Вьетнаме и вьетнамского – в России". Тарасов добавил, что первая группа по изучению русского языка может открыться в российском университете уже осенью 2023 года.
Ранее, в конце 2022 года, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о желании Москвы расширять культурно-гуманитарное взаимодействие с Ханоем. Он добавил, что Россия приветствует решение восстановить русский язык в качестве первого иностранного в школьной программе.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава Единой России Дмитрий Медведев и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во время встречи в Ханое. 22 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Медведев сравнил теплоту отношений России и Вьетнама с жаркой погодой
Вчера, 14:17
 
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