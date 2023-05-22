https://ria.ru/20230522/memorandum-1873432943.html

Россия и Вьетнам подписали меморандум об изучении русского языка

Россия и Вьетнам подписали меморандум об изучении русского языка - РИА Новости, 22.05.2023

Россия и Вьетнам подписали меморандум об изучении русского языка

Меморандум о взаимопонимании в сфере изучения русского языка подписали представители Фонда содействия развитию русско-вьетнамского сотрудничества "Традиции и... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:05

2023-05-22T15:05

2023-05-22T15:28

россия

вьетнам

санкт-петербург

михаил мишустин

в мире

русский язык в мире

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании в сфере изучения русского языка подписали представители Фонда содействия развитию русско-вьетнамского сотрудничества "Традиции и дружба" и РГПУ имени А.И. Герцена в завершении Недели Вьетнама в Санкт-Петербурге, сообщает интернет-издание VietnamNet. "Изучение русского языка помогает расширять двустороннюю коммуникацию и понимание между людьми", – отметил председатель Ассоциации вьетнамцев в России До Суан Хоанг. Уточняется, что документ будет способствовать укреплению связей между народами двух государств. По словам ректора РГПУ имени А.И. Герцена Сергея Тарасова, соглашение позволит создать "реальные условия для изучения русского языка во Вьетнаме и вьетнамского – в России". Тарасов добавил, что первая группа по изучению русского языка может открыться в российском университете уже осенью 2023 года. Ранее, в конце 2022 года, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о желании Москвы расширять культурно-гуманитарное взаимодействие с Ханоем. Он добавил, что Россия приветствует решение восстановить русский язык в качестве первого иностранного в школьной программе.

https://ria.ru/20230522/vetnam-1873419631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, вьетнам, санкт-петербург, михаил мишустин, в мире, русский язык в мире