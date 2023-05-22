https://ria.ru/20230522/lorak-1873346109.html
Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса
Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса - РИА Новости, 22.05.2023
Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса
Певица Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе в поддержку детей из школ-интернатов из новых регионов. Об этом она сообщила на своей странице в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:15
2023-05-22T11:15
2023-05-22T12:44
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Певица Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе в поддержку детей из школ-интернатов из новых регионов. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Артистка разместила видео из звукозаписывающей студии, на котором рассказала, что исполнила несколько песен из своего нового альбома "Остров". С 2014 года Ани Лорак проживает в России и не выступает на родине. После начала СВО она перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. Певица не раскрывала свое местонахождение.В конце прошлого года были отменены концерты вокалистки сразу в нескольких городах России. СМИ также писали, что она якобы собирает средства для ВСУ. Позже она дала большое интервью и заявила, что не поддерживает украинскую армию.
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РИА Новости
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Шоубиз, Ани Лорак, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Знаменитости, Благотворительность, Музыка
Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса
Ани Лорак провела благотворительное выступление для детей из новых регионов
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Певица Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе в поддержку детей из школ-интернатов из новых регионов. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.
Артистка разместила видео из звукозаписывающей студии, на котором рассказала, что исполнила несколько песен из своего нового альбома "Остров".
«
"В преддверии международного Дня защиты детей — эксклюзивное исполнение песен из моего нового альбома "Остров". Мое детство прошло в школе-интернате, и я не понаслышке знаю проблемы и сложности детей. Давайте поможем деткам, которым необходима наша поддержка", – подписала ролик певица.
С 2014 года Ани Лорак проживает в России и не выступает на родине.
После начала СВО она перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. Певица не раскрывала свое местонахождение.
В конце прошлого года были отменены
концерты вокалистки сразу в нескольких городах России. СМИ также писали, что она якобы собирает средства для ВСУ. Позже она дала большое интервью и заявила
, что не поддерживает украинскую армию.
Стало известно, где выступит Ани Лорак после отмены концертов в России