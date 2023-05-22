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Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса - РИА Новости, 22.05.2023
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Шоубиз
 
11:15 22.05.2023 (обновлено: 12:44 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/lorak-1873346109.html
Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса
Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса - РИА Новости, 22.05.2023
Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса
Певица Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе в поддержку детей из школ-интернатов из новых регионов. Об этом она сообщила на своей странице в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:15
2023-05-22T12:44
шоубиз
ани лорак
вооруженные силы украины
россия
украина
знаменитости
благотворительность
музыка
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Певица Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе в поддержку детей из школ-интернатов из новых регионов. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Артистка разместила видео из звукозаписывающей студии, на котором рассказала, что исполнила несколько песен из своего нового альбома "Остров". С 2014 года Ани Лорак проживает в России и не выступает на родине. После начала СВО она перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. Певица не раскрывала свое местонахождение.В конце прошлого года были отменены концерты вокалистки сразу в нескольких городах России. СМИ также писали, что она якобы собирает средства для ВСУ. Позже она дала большое интервью и заявила, что не поддерживает украинскую армию.
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ани лорак, вооруженные силы украины, россия, украина, знаменитости, благотворительность, музыка
Шоубиз, Ани Лорак, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Знаменитости, Благотворительность, Музыка
Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса

Ани Лорак провела благотворительное выступление для детей из новых регионов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак выступает на открытии международного музыкального фестиваля "Жара"
Певица Ани Лорак выступает на открытии международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Певица Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе в поддержку детей из школ-интернатов из новых регионов. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.
Артистка разместила видео из звукозаписывающей студии, на котором рассказала, что исполнила несколько песен из своего нового альбома "Остров".
«

"В преддверии международного Дня защиты детей — эксклюзивное исполнение песен из моего нового альбома "Остров". Мое детство прошло в школе-интернате, и я не понаслышке знаю проблемы и сложности детей. Давайте поможем деткам, которым необходима наша поддержка", – подписала ролик певица.

С 2014 года Ани Лорак проживает в России и не выступает на родине.
После начала СВО она перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. Певица не раскрывала свое местонахождение.
В конце прошлого года были отменены концерты вокалистки сразу в нескольких городах России. СМИ также писали, что она якобы собирает средства для ВСУ. Позже она дала большое интервью и заявила, что не поддерживает украинскую армию.
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ШоубизАни ЛоракВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаЗнаменитостиБлаготворительностьМузыка
 
 
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