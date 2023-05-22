https://ria.ru/20230522/lorak-1873346109.html

Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса

Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса - РИА Новости, 22.05.2023

Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса

Певица Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе в поддержку детей из школ-интернатов из новых регионов. Об этом она сообщила на своей странице в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:15

2023-05-22T11:15

2023-05-22T12:44

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Певица Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе в поддержку детей из школ-интернатов из новых регионов. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Артистка разместила видео из звукозаписывающей студии, на котором рассказала, что исполнила несколько песен из своего нового альбома "Остров". С 2014 года Ани Лорак проживает в России и не выступает на родине. После начала СВО она перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. Певица не раскрывала свое местонахождение.В конце прошлого года были отменены концерты вокалистки сразу в нескольких городах России. СМИ также писали, что она якобы собирает средства для ВСУ. Позже она дала большое интервью и заявила, что не поддерживает украинскую армию.

https://ria.ru/20230517/lorak-1872400313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ани лорак, вооруженные силы украины, россия, украина, знаменитости, благотворительность, музыка