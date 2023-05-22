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В ЛНР заявили об активизации украинских войск на Купянском направлении

В ЛНР заявили об активизации украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 22.05.2023

В ЛНР заявили об активизации украинских войск на Купянском направлении

Войска Киева активизировались на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:36

2023-05-22T08:36

2023-05-22T08:36

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

артемовск

киев

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Войска Киева активизировались на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко заявил о частичной переброске вышедших из Артемовска подразделений на Купянское и Краснолиманское направление. Он уточнил, что также на этом направлении наблюдается рост обстрелов и действий наступательного характера со стороны украинских боевиков.

луганская народная республика

артемовск

киев

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, артемовск, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины