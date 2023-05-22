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В ЛНР заявили об активизации украинских войск на Купянском направлении
В ЛНР заявили об активизации украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 22.05.2023
В ЛНР заявили об активизации украинских войск на Купянском направлении
Войска Киева активизировались на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:36
2023-05-22T08:36
2023-05-22T08:36
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
артемовск
киев
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Войска Киева активизировались на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко заявил о частичной переброске вышедших из Артемовска подразделений на Купянское и Краснолиманское направление. Он уточнил, что также на этом направлении наблюдается рост обстрелов и действий наступательного характера со стороны украинских боевиков.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, луганская народная республика, артемовск, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Артемовск, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР заявили об активизации украинских войск на Купянском направлении
Эксперт ЛНР Марочко : украинские войска активизировались на Купянском направлении