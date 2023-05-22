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Сжегший Коран волгоградец признался, что сделал это из корысти
Сжегший Коран волгоградец признался, что сделал это из корысти - РИА Новости, 22.05.2023
Сжегший Коран волгоградец признался, что сделал это из корысти
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель сообщил журналистам, что сделал это "ради выгоды". РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:03
2023-05-22T18:03
2023-05-22T18:32
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ВОЛГОГРАД, 22 мая - РИА Новости. Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель сообщил журналистам, что сделал это "ради выгоды". "Ради материальной выгоды. Я не понимал на тот момент, что делал", - признался молодой человек перед заседанием, на котором решался вопрос о его заключении в СИЗО (в итоге это решение и было принято). Также он извинился за свой поступок: по его утверждению, ему "стыдно перед всеми мусульманами мира". Как отмечали в СК РФ, Журавель признался, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, переданное для расследования в следственное управление СК РФ по Чеченской республике.
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волгоград, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Волгоград, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Религия
Сжегший Коран волгоградец признался, что сделал это из корысти
Сжегший Коран волгоградец Никита Журавель признался, что сделал это из материальной выгоды