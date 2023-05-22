https://ria.ru/20230522/koran-1873474119.html

Сжегший Коран волгоградец признался, что сделал это из корысти

Сжегший Коран волгоградец признался, что сделал это из корысти - РИА Новости, 22.05.2023

Сжегший Коран волгоградец признался, что сделал это из корысти

Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель сообщил журналистам, что сделал это "ради выгоды". РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:03

2023-05-22T18:03

2023-05-22T18:32

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религия

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ВОЛГОГРАД, 22 мая - РИА Новости. Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель сообщил журналистам, что сделал это "ради выгоды". "Ради материальной выгоды. Я не понимал на тот момент, что делал", - признался молодой человек перед заседанием, на котором решался вопрос о его заключении в СИЗО (в итоге это решение и было принято). Также он извинился за свой поступок: по его утверждению, ему "стыдно перед всеми мусульманами мира". Как отмечали в СК РФ, Журавель признался, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, переданное для расследования в следственное управление СК РФ по Чеченской республике.

https://ria.ru/20230415/oskvernenie-1865594271.html

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волгоград, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)