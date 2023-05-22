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Задержанный за сожжение Корана в Волгограде принес извинения - РИА Новости, 22.05.2023
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Религия
 
17:16 22.05.2023 (обновлено: 18:33 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/koran-1873461586.html
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде принес извинения
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде принес извинения - РИА Новости, 22.05.2023
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде принес извинения
Сжегший Коран в Волгограде Никита Журавель перед заседанием суда по его делу извинился перед "всеми мусульманами мира". РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:16
2023-05-22T18:33
волгоград
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
религия
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ВОЛГОГРАД, 22 мая — РИА Новости. Сжегший Коран в Волгограде Никита Журавель перед заседанием суда по его делу извинился перед "всеми мусульманами мира"."Я прошу прощения у всех мусульман. Мой поступок был очень плохой. Мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира", — сказал он журналистам.В субботу силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.Журавеля под конвоем доставили в Центральный райсуд Волгограда, который сегодня рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.
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"Мне очень стыдно перед всеми мусульманами": житель Волгограда о сожжении Корана
"Мне очень стыдно перед всеми мусульманами": житель Волгограда о сожжении Корана
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волгоград, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Волгоград, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Религия
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде принес извинения

Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Журавель извинился перед мусульманами мира

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 22 мая — РИА Новости. Сжегший Коран в Волгограде Никита Журавель перед заседанием суда по его делу извинился перед "всеми мусульманами мира".
"Я прошу прощения у всех мусульман. Мой поступок был очень плохой. Мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира", — сказал он журналистам.
В субботу силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.
Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
Журавеля под конвоем доставили в Центральный райсуд Волгограда, который сегодня рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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РелигияВолгоградРоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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