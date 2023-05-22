https://ria.ru/20230522/koran-1873461586.html

Задержанный за сожжение Корана в Волгограде принес извинения

Задержанный за сожжение Корана в Волгограде принес извинения - РИА Новости, 22.05.2023

Задержанный за сожжение Корана в Волгограде принес извинения

Сжегший Коран в Волгограде Никита Журавель перед заседанием суда по его делу извинился перед "всеми мусульманами мира". РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:16

2023-05-22T17:16

2023-05-22T18:33

волгоград

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

религия

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ВОЛГОГРАД, 22 мая — РИА Новости. Сжегший Коран в Волгограде Никита Журавель перед заседанием суда по его делу извинился перед "всеми мусульманами мира"."Я прошу прощения у всех мусульман. Мой поступок был очень плохой. Мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира", — сказал он журналистам.В субботу силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.Журавеля под конвоем доставили в Центральный райсуд Волгограда, который сегодня рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

волгоград, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)