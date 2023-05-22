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В Республике Сербской скоро откроется консульство России - РИА Новости, 22.05.2023
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08:32 22.05.2023 (обновлено: 09:41 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/konsulstvo-1873317096.html
В Республике Сербской скоро откроется консульство России
В Республике Сербской скоро откроется консульство России - РИА Новости, 22.05.2023
В Республике Сербской скоро откроется консульство России
Консульство РФ в Баня-Луке должно скоро открыться, заявил глава представительства Республики Сербской (РС) в РФ Душко Перович в интервью РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:32
2023-05-22T09:41
в мире
россия
республика сербская
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Консульство РФ в Баня-Луке должно скоро открыться, заявил глава представительства Республики Сербской (РС) в РФ Душко Перович в интервью РИА Новости. В прошлом году правительство РФ приняло предложение МИД об учреждении консульства в городе Баня-Лукав Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович в конце 2021 года сообщила о согласии Сараево открыть отделение российского посольства в Республике Сербской. Читайте интервью Душко Перовича полностью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230422/konsulstvo-1867071248.html
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в мире, россия, республика сербская
В мире, Россия, Республика Сербская
В Республике Сербской скоро откроется консульство России

Глава представительства Перович: консульство России в Баня-Луке должно скоро открыться

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Консульство РФ в Баня-Луке должно скоро открыться, заявил глава представительства Республики Сербской (РС) в РФ Душко Перович в интервью РИА Новости.
В прошлом году правительство РФ приняло предложение МИД об учреждении консульства в городе Баня-Лукав Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович в конце 2021 года сообщила о согласии Сараево открыть отделение российского посольства в Республике Сербской.
«
"Процесс закончился. Он давно согласован, и подписано двустороннее соглашение. Сейчас, по-моему, идет техническое оснащение здания в Баня-Луке, и надеюсь, что скоро консульство будет открыто", - сказал Перович.
Читайте интервью Душко Перовича полностью >>
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