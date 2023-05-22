https://ria.ru/20230522/konsulstvo-1873317096.html

В Республике Сербской скоро откроется консульство России

В Республике Сербской скоро откроется консульство России - РИА Новости, 22.05.2023

В Республике Сербской скоро откроется консульство России

Консульство РФ в Баня-Луке должно скоро открыться, заявил глава представительства Республики Сербской (РС) в РФ Душко Перович в интервью РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:32

2023-05-22T08:32

2023-05-22T09:41

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Консульство РФ в Баня-Луке должно скоро открыться, заявил глава представительства Республики Сербской (РС) в РФ Душко Перович в интервью РИА Новости. В прошлом году правительство РФ приняло предложение МИД об учреждении консульства в городе Баня-Лукав Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович в конце 2021 года сообщила о согласии Сараево открыть отделение российского посольства в Республике Сербской. Читайте интервью Душко Перовича полностью >>

https://ria.ru/20230422/konsulstvo-1867071248.html

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в мире, россия, республика сербская