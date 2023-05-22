https://ria.ru/20230522/khaki-1873308874.html

"С официантом дерется?" В Сети оценили внешность Зеленского на саммите G7

"С официантом дерется?" В Сети оценили внешность Зеленского на саммите G7 - РИА Новости, 22.05.2023

"С официантом дерется?" В Сети оценили внешность Зеленского на саммите G7

Пользователи Twitter негативно высказались о внешнем виде президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T05:59

2023-05-22T05:59

2023-05-22T05:59

в мире

украина

хиросима (префектура)

сша

джо байден

владимир зеленский

g7

twitter

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно высказались о внешнем виде президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7.На саммите G7 в Хиросиме Зеленский прибыл в своем традиционном костюме: тактические штаны, свитер и тяжелые ботинки. Все элементы одежды украинского лидера выполнены в темно-зеленых и коричневых тонах, отсылая к цветам военной формы."Надеюсь, что президент самой коррумпированной страны в мире не станет определять торговую политику лиги, в которой он даже не состоит. Нет нужды в том, чтобы он находился там. Я даже отправлю ему денег, чтобы он мог позволить себе купить подходящий костюм", — пошутил Coconut Unicorn."Учитывая все эти миллиарды, можно было подумать, что Зеленский может позволить себе костюм", — написал Bucksterlin.Пользователей возмутило и само присутствие президента Украины на саммите "Большой семерки"."Операция по отмыванию денег", — написал Drey."Мы определенно куда-то движемся! К третьей мировой!" — отметил Clark Bar."Действительно, ребята, вы сыграли в плохую игру, а потом застряли и никуда не можете уйти", — прокомментировал Wong Humanusia."Зеленский здесь, чтобы обмануть мир", — предположил Louis Uridel."Еще много денег на отмывание", — написал Cubby.В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" прошел в Хиросиме с 19 по 21 мая.Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Союз Коморских островов. Участие Зеленского в саммите стало спонтанным.

https://ria.ru/20230522/zamorozka-1873307530.html

https://ria.ru/20230522/chertenok-1873306079.html

https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873123205.html

украина

хиросима (префектура)

сша

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в мире, украина, хиросима (префектура), сша, джо байден, владимир зеленский, g7, twitter