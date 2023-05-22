https://ria.ru/20230522/khaki-1873308874.html
"С официантом дерется?" В Сети оценили внешность Зеленского на саммите G7
"С официантом дерется?" В Сети оценили внешность Зеленского на саммите G7 - РИА Новости, 22.05.2023
"С официантом дерется?" В Сети оценили внешность Зеленского на саммите G7
Пользователи Twitter негативно высказались о внешнем виде президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T05:59
2023-05-22T05:59
2023-05-22T05:59
в мире
украина
хиросима (префектура)
сша
джо байден
владимир зеленский
g7
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873305938_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_04680362addebc2b607ab212539792f4.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно высказались о внешнем виде президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7.На саммите G7 в Хиросиме Зеленский прибыл в своем традиционном костюме: тактические штаны, свитер и тяжелые ботинки. Все элементы одежды украинского лидера выполнены в темно-зеленых и коричневых тонах, отсылая к цветам военной формы."Надеюсь, что президент самой коррумпированной страны в мире не станет определять торговую политику лиги, в которой он даже не состоит. Нет нужды в том, чтобы он находился там. Я даже отправлю ему денег, чтобы он мог позволить себе купить подходящий костюм", — пошутил Coconut Unicorn."Учитывая все эти миллиарды, можно было подумать, что Зеленский может позволить себе костюм", — написал Bucksterlin.Пользователей возмутило и само присутствие президента Украины на саммите "Большой семерки"."Операция по отмыванию денег", — написал Drey."Мы определенно куда-то движемся! К третьей мировой!" — отметил Clark Bar."Действительно, ребята, вы сыграли в плохую игру, а потом застряли и никуда не можете уйти", — прокомментировал Wong Humanusia."Зеленский здесь, чтобы обмануть мир", — предположил Louis Uridel."Еще много денег на отмывание", — написал Cubby.В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" прошел в Хиросиме с 19 по 21 мая.Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Союз Коморских островов. Участие Зеленского в саммите стало спонтанным.
https://ria.ru/20230522/zamorozka-1873307530.html
https://ria.ru/20230522/chertenok-1873306079.html
https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873123205.html
украина
хиросима (префектура)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873305938_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_1e13585bfab2a96be29102c4157ed19f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, хиросима (префектура), сша, джо байден, владимир зеленский, g7, twitter
В мире, Украина, Хиросима (префектура), США, Джо Байден, Владимир Зеленский, G7, Twitter
"С официантом дерется?" В Сети оценили внешность Зеленского на саммите G7
Пользователи Twitter предположили, что Зеленский одевается в хаки для драки с официантом
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
негативно высказались о внешнем виде президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7.
На саммите G7 в Хиросиме Зеленский прибыл в своем традиционном костюме: тактические штаны, свитер и тяжелые ботинки. Все элементы одежды украинского лидера выполнены в темно-зеленых и коричневых тонах, отсылая к цветам военной формы.
«
"Мне нравится, что он (Зеленский. — Прим.ред.), даже не на Украине, но одет в военное одеяние. С кем он дерется, с официантами?" — с сарказмом спросил Bithiah.
"Надеюсь, что президент самой коррумпированной страны в мире не станет определять торговую политику лиги, в которой он даже не состоит. Нет нужды в том, чтобы он находился там. Я даже отправлю ему денег, чтобы он мог позволить себе купить подходящий костюм", — пошутил Coconut Unicorn.
"Учитывая все эти миллиарды, можно было подумать, что Зеленский может позволить себе костюм", — написал Bucksterlin.
На Украине рассказали, какую участь Зеленскому уготовил Запад
Пользователей возмутило и само присутствие президента Украины на саммите "Большой семерки".
"Операция по отмыванию денег", — написал Drey.
«
"У нас нет денег для Украины", — заявил LonnydubDubdub.
"Мы определенно куда-то движемся! К третьей мировой!" — отметил Clark Bar.
"Действительно, ребята, вы сыграли в плохую игру, а потом застряли и никуда не можете уйти", — прокомментировал Wong Humanusia.
"Зеленый чертенок". В Сети ужаснулись обращению Зеленского из самолета
"Зеленский здесь, чтобы обмануть мир", — предположил Louis Uridel.
"Еще много денег на отмывание", — написал Cubby.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии
. Саммит "семерки" прошел в Хиросиме
с 19 по 21 мая.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия
, Австралия
, Бразилия
, Южная Корея
, Вьетнам
, Индонезия
, Острова Кука
и Союз Коморских островов. Участие Зеленского в саммите стало спонтанным.
"Это за гранью!" Немцев возмутила деталь в визите Зеленского в Хиросиму